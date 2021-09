Jérôme Boateng kan maximaal vijf jaar gevangenisstraf krijgen

Jérôme Boateng wordt verdacht van het mishandelen van zijn ex-vriendin Sherin Senler in 2018. De 33-jarige verdediger, die begin deze maand een contract ondertekende bij Olympique Lyon, verscheen daarvoor donderdag in de rechtbank in München. Boateng kan maximaal een gevangenisstraf van vijf jaar opgelegd krijgen.

De aanklacht tegen Boateng is dat hij zijn toenmalige vriendin drie jaar geleden tijdens een vakantie heeft verwond door een kleine glazen kandelaar naar haar te gooien. Kai Walden, de advocaat van de Duitse mandekker, ontkende donderdag in de rechtbank de betrokkenheid van zijn cliënt. Mogelijk volgt donderdag al een uitspraak in de langslepende zaak. Eind vorig jaar werd de rechtszaak nog uitgesteld, omdat een van de getuigen besmet was met het coronavirus.

Boateng en Senler hebben een turbulente relatie achter de rug. Het koppel kwam in 2007 bij elkaar en kreeg op jonge leeftijd een tweeling, maar ging in 2011 uit elkaar. Een lang juridisch gevecht over de voogdij van de kinderen volgde en Boateng en zijn ex-vriendin communiceerden alleen nog via advocaten. Eind 2013 kwamen de twee plotseling weer bij elkaar en kreeg de relatie een nieuwe kans. Na het vermeende incident in 2018 kwam daar definitief een eind aan.

Op privégebied kent Boateng sowieso een moeilijke tijd. In februari werd zijn ex-vriendin Kasia Lenhardt dood aangetroffen in haar woning in Berlijn, zes dagen nadat Boateng de relatie met haar had beëindigd. Vlak daarvoor had de vrouw een auto-ongeluk veroorzaakt met alcohol in haar bloed. Boateng schreef toen de relatie te hebben beëindigd, onder meer vanwege het alcoholprobleem dat Lenhardt in zijn ogen had.