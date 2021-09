Matthijs de Ligt zorgt voor verrassing: ‘Iedereen bij Ajax houdt van je’

Donderdag, 9 september 2021 om 07:13 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 10:59

Dusan Tadic werd woensdagavond verkozen tot Speler van het Jaar in de Eredivisie. De aanvoerder van Ajax had afgelopen seizoen met veertien doelpunten en zeventien assists een groot aandeel in de landstitel van de Amsterdammers. De 32-jarige Tadic ontving de prijs, een initiatief van de Eredivisie CV en tv-zender ESPN, in Holland Casino in Amsterdam, waar een oude bekende de prijs overhandigde: Marko Pantelic.

Pantelic heeft net als Tadic de Servische nationaliteit en speelde in 2009/10 in het tenue van Ajax. “Ik wil jou en je familie feliciteren met deze fantastische prestatie. Zonder je familie is het allemaal niets waard. Dusan, je bent niet alleen een fantastische speler, maar je bent ook een goede jongen en een echte leider”, richtte de oud-aanvaller zich tot de aanvoerder van de Amsterdamse club. “De mensen binnen Ajax zien dat en ik hoop dat je nog heel lang gelukkig bent bij Ajax.”

?? Marko Pantelic is misschien zijn lange haren kwijt, maar niet zijn scherpte ?? pic.twitter.com/FLiwOP8SyD — ESPN NL (@ESPNnl) September 8, 2021

“Ik wens je nog heel veel succes toe bij deze prachtige club en ik hoop dat je nog veel meer prijzen gaat winnen in de komende jaren.” Tadic was eerder op de avond al verrast met een videoboodschap van ex-Ajacied Matthijs de Ligt. “Je hebt het verdiend. Je bent een geweldige speler en een geweldige aanvoerder. Bovenal ben je een fantastisch mens. Ik heb heel veel van je geleerd”, benadrukte de verdediger van Juventus. “Je bent één van de meest professionele spelers die ik ooit heb ontmoet in de voetballerij.”

“Iedereen bij Ajax houdt van je”, sloot de Oranje-international af. Op basis van statistieken en stemmen van fans was er aanvankelijk een lijst van twintig genomineerden opgesteld. Daar bleven uiteindelijk vier van over: Tadic, Davy Klaassen, Steven Berghuis en Giorgos Giakoumakis. Van die vier werd Tadic de beste bevonden. Dat had hij mede te danken aan de stemmen van de achttien aanvoerders in de Eredivisie, die een belangrijke rol speelden bij de einduitslag.

Tadic kreeg na afgelopen seizoen ook al de Gouden Schoen voor beste speler in de Eredivisie, als winnaar van een door De Telegraaf opgemaakt klassement. Daar liet hij ploeggenoot Klaassen (Zilveren Schoen) en PSV'er Donyell Malen (Bronzen Schoen) achter zich. Een jaar geleden werden er vanwege het stopzetten van de Eredivisie geen prijzen uitgereikt.