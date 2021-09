Antoine Griezmann na dubbelslag in illuster rijtje met Henry, Platini en Giroud

Frankrijk heeft dinsdagavond een eenvoudige overwinning geboekt in de WK-kwalificatiereeks. In eigen huis waren les Bleus te sterk voor Finland, dat met 2-0 verslagen werd. Antoine Griezmann was met twee fraaie treffer de grote man aan Franse zijde, en passeerde bovendien de mijlpaal van veertig interlandgoals (41). Daarmee voegde hij zich bij een illuster rijtje met Michel Platini (41), Olivier Giroud (46) en Thierry Henry (51). Dankzij de overwinning zijn de Fransen zo goed als zeker van plaatsing voor het WK 2022, daar men met twaalf punten aan kop gaat in Groep D. Oekraïne, Bosnië en Herzegovina en Finland volgen daarachter met vijf punten; Kazakhstan besluit de poule met twee punten.

In plaats van het 4-4-2-systeem tegen Oekraïne (1-1) stuurde bondscoach Didier Deschamps zijn ploeg ditmaal in een 3-4-1-2-opstelling het veld in. Raphaël Varane, vorige wedstrijd geblesseerd, keerde terug in het centrale hart van de driemansverdediging, die werd gecompleteerd door Presnel Kimpembe (links) en Kurt Zouma (rechts). Kingsley Coman werd geslachtofferd, waarmee er een plek ingeruimd werd voor Theo Hernández. Ook Karim Benzema startte, in tegenstelling tot afgelopen zaterdag, in de basis naast Anthony Martial.

Zaalvoetbalgoals bij Oranje, maar ook bij Frankrijk ?? Benzema bedient met een subtiel balletje Griezmann en die werkt op zijn beurt af met buitenkantje links ??#ZiggoSport #FRAFIN #WCQ2022 pic.twitter.com/sIPQBtmzwN — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 7, 2021

Vanaf het eerste fluitsignaal ging Frankrijk op zoek naar eerherstel. De grootste kans van het eerste kwartier kwam op naam van Hernández, die vanaf circa 25 meter het vijandige doel onder vuur nam maar rakelings naast schoot. Finland deelde in de negentiende minuut een speldenprikje uit via Sauli Väisänen, die op aangeven van Rasmus Schüller een meter naast kopte. Kort nadat Benzema doelman Lukás Hrádecky dwong tot het maken van een redding, zorgde Griezmann voor de openingstreffer.

Na een zelf opgezette combinatie kreeg de huurling van Atlético Madrid via Martial en Benzema op de rand van het zestienmetergebied terug. De aanvaller stuurde het leer met buitenkant rechts richting de rechterbenedenhoek en bracht zijn ploeg op fraaie wijze aan de leiding: 1-0. Voor rust hoopten de Fransen de stand nog te verdubbelen. Onder meer Benzema en Paul Pogba beproefden hun geluk, maar Benzema zag zijn schot geblokt worden; de middenvelder van Manchester United kreeg de bal net niet tussen de palen.

Griezmann bij Barcelona ?? Griezmann bij Frankrijk ?? De Fransman is ontketend en schiet zijn tweede vanuit onmogelijke hoek binnen ??#ZiggoSport #FRAFIN #WCQ2022 pic.twitter.com/77osflZ1ae — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 7, 2021

Na de rust vonden de Fransen hun tweede treffer alsnog. Benzema splijtte de Finse verdediging open met een fraaie pass op Léo Dubois. De rechterwingback bezorgde de bal bij Griezmann, die zijn directe tegenstander behendig omspeelde en, zo leek, uit een onmogelijke hoek doelman Hrádecky verschalkte: 2-0. Na een uur spelen kreeg de doelpuntenmaker zelfs de kans om zijn ‘valse’ hattrick te voltooien, maar op aangeven van Benzema schoot hij net over. In de slotfase kwam ook de spits van Real Madrid nog dicht bij een treffer; met zijn volley stuitte hij echter op Hrádecky. Er zou niet meer gescoord worden, waardoor Frankrijk zich voor het eerste deze interlandperiode verzekerde van een overwinning.