‘Bij City kwamen we anderhalf uur voor de training op de club, maar hier...’

Maandag, 6 september 2021 om 10:56 • Yanick Vos

Sergio Agüero maakte de afgelopen transferperiode transfervrij de overstap van Manchester City naar Barcelona. Na tien jaar bij de Premier League-club gespeeld te hebben, is het voor de Argentijn even wennen aan de gang van zaken bij zijn nieuwe club. Bij zijn vorige werkgever was Agüero het gewend om ruim voor aanvang van de training op de club te verschijnen, terwijl de selectie van trainer Ronald Koeman zich pas vlak voor de oefensessie meldt.

De 33-jarige aanvaller was het in Engeland gewend om voor de veldtraining de gym in te duiken voor spier- en krachtoefeningen. “Bij Manchester City waren we eraan gewend om minimaal anderhalf uur voor de training op de club te zijn. Hier is het iets van dertig minuten van tevoren. Ik dacht: ik kom een uur eerder, zodat ik nog wat dingen in de gym kan doen. Maar nee, zelfs de lichten waren nog uit. Alles was dicht, verdomme. Het is heel anders”, aldus Agüero op Twitch in gesprek met Ibai Llanos.

Agüero wacht nog op zijn eerste minuten in het shirt van Barcelona. Hij liep in de voorbereiding op dit seizoen een spierblessure op, waardoor hij naar verwachting tot aan oktober buitenspel staat. Intussen vertrok zijn landgenoot en vriend Lionel Messi naar Paris Saint-Germain. Niet Agüero, maar Ansu Fati heeft rugnummer tien overgenomen van de vertrokken aanvoerder. “Het is niet zo dat ik het nummer niet wilde, maar ik weigerde uit respect voor Messi”, aldus Agüero in gesprek met de Spaanse online bekendheid, .

Llanos, goed voor 6,8 miljoen abonnees op YouTube, vroeg Agüero tijdens de livestream hoe hij dacht over de geruchten rondom Kylian Mbappé, die de afgelopen transferperiode veelvuldig in verband werd gebracht met Real Madrid. Agüero heeft naar eigen zeggen even genoeg van de transfergeruchten rond de Fransman. “Iedere dag praten we over Kylian Mbappé die misschien naar Real Madrid gaat. Wat wil je dat ik je vertel? Iedere dag is het Mbappé, Mbappé, Mbappé! De hele dag!”, aldus de 101-voudig international.