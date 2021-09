Bedwinger van Badr Hari ziet spectaculair duel in Keuken Kampioen Divisie

Zondag, 5 september 2021 om 18:39 • Dominic Mostert

ADO Den Haag heeft zondag de derde overwinning van het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie geboekt. De degradant won in een spectaculaire wedstrijd met 4-2 van FC Eindhoven en staat daardoor op negen punten uit vijf wedstrijden. Amar Catic (twee keer), Sem Steijn en Samy Bourard scoorden voor de ploeg van Ruud Brood; Jort van der Sande maakte de twee goals van de bezoekers. ADO klimt naar de vierde plaats in de competitie; Eindhoven staat achtste met zeven punten.

Na twee opeenvolgende nederlagen zocht ADO naar een overwinning en de thuisploeg werd in de tweede minuut al gevaarlijk. Catic legde de bal vanaf de rechterflank terug op Thomas Verheydt, die tegen de paal kopte. Uit een daaropvolgende hoekschop knikte Boy Kemper naast. ADO bleef de bovenliggende partij en creëerde kansen: zo voorkwam Nigel Bertrams met een stijlvolle redding dat Verheydt in de bovenhoek kopte. Tegen de verhoudingen in opende Eindhoven acht minuten voor de pauze echter de score. Barnabás Rácz zette Van der Sande vrij voor doelpunt Luuk Koopmans en de spits faalde niet. In de blessuretijd van de eerste helft kwam ADO langszij door een mooi doelpunt van Verheydt. De spits trok langs de zestienmeterlijn naar binnen en krulde de bal op fraaie wijze in de verre bovenhoek.

Na de pauze slaagde Eindhoven er echter opnieuw in om op voorsprong te komen. Opnieuw was Van de Sande de doelpuntmaker: Koopmans kreeg zijn handen onvoldoende tegen de bal na een afstandsschot van de aanvaller. ADO wist de wedstrijd echter toch nog te kantelen. Een overtreding van Brian De Keersmaecker op Vicente Besuijen leverde een penalty op, die werd benieuwd door Steijn, en invaller Bourard luisterde zijn rentree op met de 3-2. Vijf minuten voor tijd ontsnapte ADO, toen Charles-Andreas Brym vanbuiten het strafschopgebied de bal op de paal schoot. Even daarna stuitte een vrijstaande Joey Sleegers in een één-op-één-situatie op doelman Koopmans; in de counter kopte Catic het laatste doelpunt binnen.

De wedstrijd werd gadegeslagen door Arek Wrzosek, die zaterdag een overwinning boekte op Badr Hari in de kickboksring met een spectaculaire trap tegen het hoofd. Wrzosek is fan van Legia Warschau en die club heeft een vriendschapsband met ADO, waardoor de Pool soms te vinden is in het stadion van ADO. De club uit Den Haag wenste hem voorafgaand aan het gevecht daarom succes in een bericht op Twitter. Ook zei Wrzosek in een interview met Sportnieuws dat hij zich gesteund voelde door de Poolse gemeenschap in Den Haag. Zondag keek hij in een shirt van ADO naar het duel in het Cars Jeans Stadion.