Perez stomverbaasd door scène uit Feyenoord-documentaire: ‘Wauw!’

Zondag, 5 september 2021 om 11:58 • Yanick Vos • Laatste update: 12:31

Kenneth Perez heeft met grote verbazing gereageerd op een fragment uit de eerste aflevering van de documentairereeks over Feyenoord die te zien is op Disney+. In het fragment vraagt algemeen directeur Mark Koevermans tevergeefs aan jeugdtrainers wat de visie van Feyenoord is. Geen van allen geeft vervolgens antwoord. “Geweldig dat ze het er niet uitgeknipt hebben. Ze laten alles wel zien, ook dit soort pijnlijke momenten”, aldus Perez.

De scène werd zondagochtend getoond in het programma Goedemorgen Oranje. Koevermans vraagt de jeugdtrainers om 'bijvoorbeeld in drie zinnen' de 'voetbalvisie' van Feyenoord toe te lichten. Waar staat Feyenoord voor? Er klinkt doodse stilte. "Wie het probleem van Feyenoord ooit heeft gebagatelliseerd, of niet heeft begrepen, hoeft alleen nog maar naar deze twee ijzige minuten te kijken", schreef Sjoerd Mossou zaterdag in zijn column voor het Algemeen Dagblad. "De intieme kleedkamerscènes, de emoties van de supporters, de worstelingen van Dick Advocaat: ze kunnen allemaal niet tippen aan dit ene fragment van twee minuten. Hier wordt de tragiek van Feyenoord weergaloos gevangen."

"Weten wij wat de voetbalvisie van Feyenoord is? Ik zou het wel fijn vinden om die gewoon een keer te weten" Dat ene woord - Feyenoord, vanaf morgen te zien op Disney+! ??#DatEneWoord pic.twitter.com/o7upTJhl1F — ESPN NL (@ESPNnl) August 31, 2021

“Dat de hoofd jeugdopleiding niet gewoon opstaat en zegt: Koevermans, dit is onze voetbalvisie. Wauw!”, reageert Perez bij het programma van ESPN. “Het pijnlijke is dat er eerst een stilte valt. En dat Koevermans dan vraagt: is het de bal veroveren binnen vijf seconden? Is het aanvallend? Hij gaf ze nog alle opties om iets te zeggen. Er is natuurlijk heel veel kritiek op de jeugdopleiding van Feyenoord. Als ik dit dan zie, bevestigt dit het beeld dat de mensen die daar lopen wel iets van voetbalverstand zullen hebben, maar dat ze geen gezamenlijke visie hebben. Wauw. Ik ga dit wel kijken, trouwens.”

“Het feit dat die vraag door de algemeen directeur gesteld moet worden, zegt natuurlijk wel iets”, aldus Mossou, zondag ook aanwezig in het programma. “Dat weet ik niet”, reageerde Perez. “Dat kan natuurlijk de opzet van een meeting zijn. Dat ze denken: wij gaan iets op papier zetten, wat is onze voetbalvisie? Dan verwacht je toch wel dat de hoofd jeugdopleiding opstaat en dat er een discussie op gang komt.”