Sevilla schrijft Idrissi en Gudelj niet in voor de Champions League

Vrijdag, 3 september 2021 om 16:55 • Yanick Vos • Laatste update: 17:16

Oussama Idrissi en Nemanja Gudelj komen dit seizoen niet in actie namens Sevilla in de Champions League. De club uit LaLiga heeft op de clubwebsite bekendgemaakt dat het tweetal buiten de boot valt door de UEFA-regels. Karim Rekik is daarentegen wel ingeschreven.

Een club mag niet meer dan 25 spelers op de A-lijst zetten. Acht spelers op deze lijst moeten ‘locally trained players’ zijn. Dit zijn spelers die minimaal drie jaar bij de club speelden tussen de leeftijd van 15 en 21 jaar. In deze categorie vallen ook spelers die in dezelfde periode bij een andere club speelden binnen dezelfde voetbalbond, de Spaanse in dit geval. Omdat Sevilla niet aan deze regel kan voldoen, is de selectie in de Champions League voor de A-lijst beperkt tot 22 spelers. Trainer Julen Lopetegui heeft ervoor gekozen om in het miljardenbal geen beroep te doen op Gudelj en Idrissi, twee ex-spelers van onder meer AZ. Ook Joris Gnagnon en Ibrahim Amadou zijn door de club buiten de Champions League-selectie gelaten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het besluit van Lopetegui is een hard gelag voor Gudelj en Idrissi. Laatstgenoemde kwam vorig jaar voor een bedrag van veertien miljoen euro over van AZ. Na een tegenvallende eerste seizoenshelft, werd hij het afgelopen halfjaar verhuurd aan Ajax, waar hij nauwelijks aan spelen toekwam. Het tweetal zal de wedstrijden tegen VfL Wolfsburg, RB Leipzig en Lille OSC vanaf de tribune moeten bekijken.