Van Feyenoord naar David Beckham: ‘Hij neemt echt de tijd voor je’

Vrijdag, 3 september 2021 om 08:25 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 09:06

Nick Marsman keept tegenwoordig voor Inter Miami in de Major League Soccer. De dertigjarige doelman moet zijn vrouw en dochtertje nog wel missen in de Verenigde Staten: het land zit door alle coronamaatregelen potdicht. De familie werd recent twee dagen herenigd in Mexico, toen Marsman vrij was bij Inter Miami. De doelman en model Nathalie den Dekker, vorig jaar door Voetbalzone en FHM als mooiste voetbalvrouw verkozen, traden zelfs in het huwelijksbootje. “Nee, dat deden we niet in een opwelling”, vertelt Marsman.

“Daar hadden we het al langer over. Maar we hebben het wel iets naar voren gehaald. Omdat het iets makkelijker wordt om Amerika in te komen als je getrouwd bent”, legt Marsman vrijdag in TC Tubantia uit. “We bellen sowieso elke dag. Zoals we ook veel facetimen. Maar het liefst ben je natuurlijk samen.” Het is de bedoeling dat zijn vrouw en dochtertje half oktober naar Florida komen.

Marsman moest flink moest wennen aan de manier van trainen, waar de focus minder op het collectief ligt, en de wedstrijden in de Major League Soccer. In zijn eerste wedstrijd tegen New England Revolution kreeg het team van Phil Neville meteen met 0-5 klop. “Ik geloof dat ik wel twintig schoten op goal kreeg. ‘Ja’, zeiden Kenneth Vermeer en Eloy Room later, ‘wen er maar aan’.”

Het gaat inmiddels een stuk beter met Marsman en zijn club. In de daaropvolgende acht duels in de Eastern Conference werd alleen van New York City FC verloren: 2-0. Marsman incasseerde in deze reeks negen tegengoals. Het gaat dus de goede kant op voor de doelman, die eerder dit jaar niet het gevoel had dat Feyenoord hem graag wilde behouden. “Nee, uit de aanbieding die ik kreeg, sprak niet heel veel waardering”, benadrukt hij aan het regionale dagblad.

Marsman geniet van zijn avontuur in Miami, waar hij regelmatig contact heeft met de mede-eigenaar van de club: oud-voetballer David Beckham, inmiddels alweer 46 jaar. “Hij is heel betrokken, stelt je op je gemak en neemt echt de tijd voor je. Nee, zo open en zo aardig had ik niet verwacht.” Beckham doet soms zelfs mee op de trainingen van the Herons. “Hij mag dan aardig op leeftijd zijn, hij heeft het duidelijk niet verleerd. Zo legt hij de ballen nog altijd perfect neer.”