Erik ten Hag: ‘Hij heeft het goed opgepakt nadat wij hem de spiegel voorhielden’

Donderdag, 2 september 2021 om 19:10 • Mart van Mourik

Erik ten Hag is erg positief gestemd over de ontwikkelingen die Noussair Mazraoui doormaakt. De rechtsachter van Ajax kon in het huidige seizoen rekenen op drie basisplekken in de Eredivisie en liet tijdens zijn optredens een goede indruk achter, zo laat de oefenmeester weten in gesprek met Ajax TV. “Ik denk dat hij de handschoen goed heeft opgepakt, nadat wij hem vorig jaar de spiegel voor hebben gehouden”, vertelt Ten Hag.

Afgelopen seizoen kwam Mazraoui, mede door veel blessureleed, tot slechts negentien Eredivisie-optredens. Daarin wist hij eenmaal niet tot scoren te komen en niet meer dan een assist te verzorgen. Daarnaast maakte de Marokkaans international slechts tweemaal de negentig minuten vol. In het seizoen 2021/22 heeft hij zijn aanvallende statistieken al binnen drie duels verbeterd. Tegen NEC Nijmegen (5-0) pikte hij een doelpunt mee, gaf hij een assist op Dusan Tadic en speelde hij de hele wedstrijd. Tegen Vitesse (5-0) bereidde hij de treffer van Antony voor.

“Daar zijn wij heel blij mee”, reageert Ten Hag op de succesvolle seizoensstart van de rechtsback. “Ik denk dat hij de handschoen goed heeft opgepakt, nadat wij hem vorig jaar de spiegel hebben voorgehouden. Hij beheerst veel facetten van het spel en hij heeft een fantastische ontwikkeling doorgemaakt in drie jaar Ajax 1. Helaas heeft hij wel veel blessures gehad, maar dit jaar moet hij ervoor zorgen dat hij heel blijft.”

Met name in aanvallend opzicht bracht Mazraoui in zijn eerste twee seizoenen bij Ajax te weinig, vindt Ten Hag. “Nu laat hij zijn kwaliteiten zien en hij toont aan dat hij veel meer impulsen naar voren heeft. En dat mondt uit in goals, assists en veel gevaarlijke acties. Het is mooi dat het nu tot uiting komt. Hij gaat ook beter om met zijn lichaam. Je ziet dat hij duidelijk sterker is, dat hij meer inhoud heeft en meer duelkracht heeft. Hij heeft duidelijk een stap voorwaarts gemaakt”, besluit Ten Hag, die tevens de loftrompet steekt over connectie tussen Mazraoui en Antony en de tandem Mazraoui-Neres. “En ik weet ook zeker dat Mazraoui-Berghuis een goed koppel is.”