Leeds United en Marcelo Bielsa stelden vier clubs uit Eredivisie teleur

Donderdag, 2 september 2021 om 17:20 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 17:32

Leeds United weigerde in de voorbije transferperiode om Crysencio Summerville tijdelijk naar Nederland terug te laten keren. Volgens De Telegraaf informeerden SC Cambuur, FC Groningen, sc Heerenveen en FC Utrecht vergeefs naar de mogelijkheid om de negentienjarige buitenspeler op huurbasis over te nemen van de Premier League-club.

Het dagblad schrijft dat manager Marcelo Bielsa de reden is dat Leeds geen medewerking wilde verlenen aan het verhuren van de rechtsbuiten. De Argentijn is tevreden over de ontwikkeling die Summerville doormaakt bij de Onder-23 en heeft de aanvaller dit seizoen bij de eerste drie Premier League-wedstrijden bij de wedstrijdselectie gehaald.

Summerville weigerde vorig jaar zijn nog één jaar doorlopende contract met Feyenoord te verlengen en werd daarom door de club teruggezet naar de Onder-21. De aanvaller, die eerder werd verhuurd aan FC Dordrecht en ADO Den Haag, werd vervolgens door de Rotterdammers aan Leeds United verkocht.

Met name FC Utrecht toonde interesse toen de transfer van Gyrano Kerk van naar Lokomotiv Moskou voor zeven miljoen euro in kannen en kruiken was. Dat bedrag kan nog oplopen door bonussen. Voor de opvolging van de inmiddels officieel vertrokken Kerk heeft FC Utrecht vorig seizoen hoe dan ook al Moussa Sylla overgenomen van AS Monaco en daarnaast kunnen Mimoun Mahi, Remco Balk en Simon Gustafson als rechtsbuiten spelen.