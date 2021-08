FC Groningen slaat slag en haalt 18-jarige aanvaller op bij FC Porto

Maandag, 30 augustus 2021 om 16:21 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:28

FC Groningen heeft Lucas Gomes transfervrij binnengehaald, zo is maandagmiddag duidelijk geworden. De pas achttienjarige aanvaller speelde laatstelijk voor FC Porto. Gomes heeft in Groningen een contract getekend voor een jaar, met de optie op nog een seizoen bij de Trots van het Noorden. Het is de bedoeling dat de kersverse aanwinst in eerste instantie aansluit bij het Onder 21-elftal van de club.

"Ik wil me bij FC Groningen graag verder ontwikkelen en verbeteren", verklaart Gomes na het zetten van de handtekeningen en de presentatie. "Ik wil het maximale uit mezelf halen en denk dat Groningen de juiste plek is. Ik hoop snel stappen te maken richting de eerste selectie." Gomes stond al langer op het lijstje van Groningen, dat hem vervolgens uitnodigde voor een stageperiode. Daarin maakte de jonge spits voldoende indruk op hoofd jeugdscouting Arno de Jong.

?? Aanvaller Lucas Gomes versterkt FC Groningen onder-21.



De Zweedse jeugdinternational komt over van het Portugese FC Porto.



? https://t.co/9bsDeh4LLU#trotsvanhetnoorden @FCGOpleiding — FC Groningen (@fcgroningen) August 30, 2021

"Ik zie in Lucas een leergierige voetballer waarvan wij denken dat hij een goede bijdrage kan leveren voor Onder-21 en potentie heeft door te groeien naar onze hoofdmacht", zo voorspelt De Jong over Gomes. "Hij is erg sterk aan de bal met de kracht een man uit te kunnen spelen, met zijn goede diepgang is Lucas erg gevaarlijk voor het doel en altijd op zoek naar goals."

Gomes is een linksbenige aanvaller die zowel centraal als op de flanken inzetbaar is. De in Brazilië geboren en in Zweden opgegroeide speler doorliep de jeugdopleiding van Malmö FF en kwam op zestienjarige leeftijd terecht bij Porto. Bij de topclub uit Portugal speelde hij zijn wedstrijden in het Onder 19-elftal. Gomes speelde jeugdinterlands voor Portugal en Zweden en onlangs is bekend geworden dat hij voortaan wil uitkomen voor het Scandinavische land.