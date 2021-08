FC Groningen strijkt miljoenen op door toptransfer Gudmundsson

Maandag, 30 augustus 2021 om 11:23 • Yanick Vos • Laatste update: 11:28

FC Groningen verkoopt Gabriel Gudmundsson aan Lille OSC, zo meldt Voetbal International. De Zweedse linksback levert de club volgens het weekblad een bedrag van zes miljoen euro op, inclusief bonussen. Technisch directeur Mark-Jan Fledderus haalt met Yahya Kalley direct een vervanger in huis. De twintigjarige Zweeds jeugdinternational komt voor circa een half miljoen euro over van IFK Göteborg.

Gudmundsson stond al geruime tijd in de belangstelling van diverse Europese clubs. Lille moest eerst spelers verkopen om zich te kunnen roeren op de transfermarkt. Met de verkoop van Boubakary Soumaré (Leicester City), Mike Maignan (AC Milan), Luiz Araújo (Atlanta United), Rominigue Kouamé (Troyes) en Adama Soumaoro (Bologna) haalde Lille bijna vijftig miljoen euro op.

Een deel van de opbrengst wordt overgemaakt naar FC Groningen voor Gudmundsson, die met de regerend kampioen van Frankrijk de Champions League ingaat. Lille is in de groepsfase van het miljardenbal gekoppeld aan Sevilla, Red Bull Salzburg en VfL Wolfsburg. Naar verwachting reist Gudmundsson later vandaag nog naar Frankrijk voor een medische keuring.

De linkspoot kwam in de zomer van 2019 over van Halmstads BK. Zijn contract in Groningen liep nog een jaar door, terwijl de club een optie had voor nog een seizoen. Fledderus haalt met Kalley een Zweedse vervanger in huis. De deal is nog niet helemaal rond. De clubs zijn in hoofdlijnen akkoord en ook Kalley wil volgens de berichtgeving graag naar Groningen.