Aaron Meijers verlaat ADO en keert transfervrij terug in de Eredivisie

Maandag, 30 augustus 2021 om 10:49 • Yanick Vos

Aaron Meijers keert terug in de Eredivisie. De 33-jarige linksback maakt transfervrij de overstap van ADO Den Haag naar Sparta Rotterdam, de club waar hij vorig seizoen op huurbasis speelde. De nummer zeventien van de Eredivisie heeft de terugkeer van Meijers maandagochtend bevestigd.

“We waren nog op zoek naar een tweede linksback, voor de concurrentie in de selectie”, legt technisch directeur Henk van Stee de komst van Meijers uit. “We hebben altijd contact gehouden met Aaron en we wilden hem graag aantrekken. Met zijn ervaring en professionaliteit is hij een waardevolle aanwinst, die ook op het middenveld inzetbaar is. We zijn blij dat het rond is en kijken uit naar een hernieuwde samenwerking.”

Meijers is blij om terug te keren bij Sparta, de club waar hij vorig seizoen 25 officiële wedstrijden voor speelde. “Ik heb veel zin om weer voor Sparta te spelen. Natuurlijk is het sportief mooi om weer in de Eredivisie uit te komen, dat het weer bij Sparta is, maakt het nog mooier. Hier heb ik een goed jaar meegemaakt, krijg ik opnieuw de kans om samen te werken met een trainer waar ik een goede relatie mee heb en weet ik dat ik in een fijne spelersgroep terechtkom.”

Meijers is de vierde zomerse aanwinst voor Sparta. Eerder versterkte de club uit Rotterdam zich al met Vito van Crooij, Kenzo Goudmijn en Laurent Jans. Tegenover de komst van deze spelers staat het aanstaande vertrek van Abdou Harroui. Sparta meldde vorige week dat het akkoord is over de afkoopsom van de middenvelder, al werd niet gemeld om welke club het gaat. Volgens transfermarktexpert Gianluca Di Marzio gaat het om Sassuolo. Ook Laros Duarte is op weg naar de uitgang; hij staat in de belangstelling van FC Groningen.