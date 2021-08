Ronald de Boer geeft ‘mannetje’ van FC Groningen advies: ‘Blijf gewoon jezelf'

Zondag, 29 augustus 2021 om 20:19 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 20:35

Ronald de Boer heeft Cyril Ngonge zondagavond advies voor de toekomst gegeven. De aanvaller van FC Groningen nam zaterdagavond in de uitwedstrijd tegen PSV (5-2 verlies) beide doelpunten van de noorderlingen voor zijn rekening, evenals vijf van de veertien schoten van zijn ploeg in het Philips Stadion. De analyticus van ESPN vond echter dat Ngonge te veel 'het mannetje' was na zijn twee treffers en te hard op zoek ging naar een hattrick in Eindhoven.

“Het is zeker een leuke speler”, benadrukte De Boer, die echter ook een moment in de 37e minuut van de wedstrijd betreurde. “En dat vind ik dan wel weer jammer. Hij maakt twee goede doelpunten, hij is alert.” De analyticus verwees na een drie-tegen-twee-situatie waarbij Michael de Leeuw op links helemaal vrij liep. “Maar hij ging voor zijn eigen glorie, omdat hij zich zo lekker voelde. Zo van: ‘Ik heb al twee keer gescoord, ik wil een hattrick maken’.”

In plaats van de bal aan De Leeuw te geven ging Ngonge voor eigen succes en werd hij vlak voor het strafschopgebied onderuit gehaald door Ibrahim Sangaré. De aanvaller eiste vervolgens ook nog eens de vrije trap op. “Terwijl die Tomas Suslov echt een geweldige vrije trap heeft”, vervolgde De Boer. “Zo van: ‘Ik ben het mannetje, ik heb tweemaal gescoord en ik pak die vrije trap ook nog wel eventjes’. Dat vind ik zo zonde van deze speler, het is echt een talent.”

“Blijf gewoon jezelf op dat moment”, benadrukte De Boer in gesprek met presentator Jan Joost van Gangelen. “Hij laat zich echt meeslepen in het succes van zijn twee treffers. Die vrije trap was vervolgens dramatisch. Ik heb Suslov nou al een paar keer een vrije trap zien nemen. Die heeft een fantastische traptechniek! Dit slaat gewoon nergens op. Ik had Pierre van Hooijdonk bij het Nederlands elftal. Als ik twee keer had gescoord of ik speelde heel goed, dan ging ik niet op zijn plek staan.”

“Je moet gewoon weten wat de kans is om te kunnen scoren. Die kans was gewoon groter als mijn broer, Pierre of Kenneth Perez een vrije trap nam”, wees De Boer naar zijn collega in de televisiestudio.