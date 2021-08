FC Groningen kan miljoenen gaan verdienen in komende 72 uur

Zondag, 29 augustus 2021 om 07:24 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:33

FC Groningen gaat een hectische slotfase van de zomerse transfermarkt tegemoet. Technisch directeur Mark-Jan Fledderus houdt rekening met een vertrek van Azor Matusiwa en Gabriel Gudmundsson, daar er ‘meerdere biedingen’ op de twee zijn binnengekomen. De verkoop van de twee kan FC Groningen miljoenen gaan opleveren. “Het is allebei nog niet rond, dus er moet nog wel wat gebeuren. Maar het is duidelijk erg serieus”, erkent Fledderus.

Jörgen Strand Larsen zou ook nog de gelederen van FC Groningen kunnen verlaten. “Een veel te laag bod van Bröndby IF hebben we al afgewezen, maar er zijn ook enkele Bundesliga-clubs in de markt”, vertelt Fledderus aan Voetbal International. “Dat kan de komende dagen nog gaan spelen.” Volgens het weekblad lijken Patrick Joosten en Ahmed El Messaoudi wel te blijven bij de noorderlingen.

“Dat er zoveel interesse is, is juist een compliment voor ons als club. Kennelijk hebben wij zeer interessante spelers onder contract staan. Het is nu mijn job om ervoor te zorgen dat er voor die spelers een juist bedrag op tafel komt, en dat we de juiste vervangers kunnen aantrekken”, benadrukt Fledderus, die achter de schermen met Laros Duarte (Sparta Rotterdam), Sebastian Tounekti (FK Bodø/Glimt) en Yahya Kalley (IFK Göteborg) in de weer is als inkomende transfers voor trainer Danny Buijs.

Tounekti zal worden gehuurd met een optie tot koop. “Hij staat bij ons al langer op de radar en we hebben nu een constructie gevonden die voor ons ideaal is, met een laag risico”, vertelt Fledderus, die linksback Kalley aanwijst als de gewenste opvolger van Gudmundsson. “Dat is een heel serieuze optie.”

FC Groningen is ook gecharmeerd van Patrick Berg, de middenvelder van FK Bodø/Glimt waar sc Heerenveen onlangs op geboden heeft. De Noorse club heeft volgens Fledderus echter definitief besloten dat hij deze zomer niet mag vertrekken. "Wellicht is hij een optie voor de winter." Daarnaast werkt FC Groningen nog aan de verhuur van jonge spelers als Thomas Poll en Joël van Kaam.