West Ham United en Everton gaan voorlopig aan kop in Premier League

Zaterdag, 28 augustus 2021 om 18:04 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 18:18

West Ham United en Everton gaan voorlopig samen aan kop in de Premier League. Het team van manager David Moyes leed zaterdag voor het eerst dit seizoen puntenverlies door in eigen huis met 2-2 gelijk te spelen tegen Crystal Palace. Ook Everton staat na drie speeldagen op zeven punten: het team van Rafael Benitez was met 0-2 te sterk voor Brighton & Hove Albion. Aston Villa kon promovendus Brentford niet de eerste nederlaag toedienen: 1-1. Het Norwich City van Tim Krul verloor voor de derde keer, van Leicester City, en houdt op de ranglijst alleen Arsenal onder zich: 1-2. Ook Newcastle United en Southampton wachten na drie duels nog altijd op de eerste zege van het seizoen: het onderlinge duel eindigde in 2-2.

West Ham United - Crystal Palace 2-2

De ploeg van trainer Moyes begon met met offensieve intenties aan de ontmoeting met Crystal Palace, al duurde het tot de 39ste minuut voordat de openingstreffer gevonden werd. Michail Antonio werd de diepte ingestuurd en hield binnen het zestienmetergebied even in, wachtend op versterking. De spits combineerde meermaals met Pablo Fornals, die uiteindelijk het laatste zetje gaf: 1-0. Na een klein uur spelen kwamen de bezoekers op gelijke hoogte. Conor Gallagher zette op aangeven van Christian Benteke de 1-1 op het scorebord. In de 68ste minuut greep West Ham wederom de voorsprong. Antonio won het luchtduel van Joachim Andersen en schoot in de verre hoek de 2-1 binnen. Twee minuten later stelde Crystal Palace echter al orde op zaken, toen Gallagher zijn tweede van de middag aantekende en de eindstand bepaalde.

Aston Villa - Brentford 1-1

De bezoekers begonnen goed aan de wedstrijd en na zeven minuten spelen was het al raak. Een voorzet vanaf rechts van Sergi Canós werd verlengd door Pontus Jansson, waarna de vrijstaande Ivan Toney de bal in de bovenhoek werkte. Zes minuten later verscheen de 1-1 al op het scorebord toen Emiliano Buendia de bal heerlijk in het doel joeg. Dat was ook de eindstand in Birmingham, waar Anwar El Ghazi aan het startsignaal verscheen. De aanvaller maakte een actieve indruk, stond negentig minuten binnen de lijnen, maar hij kon het team van manager Dean Smith niet aan een zege helpen.

Brighton & Hove Albion - Everton 0-2

Een laag schot van Demarai Gray op slag van rust, na een goede tegenaanval, brak de wedstrijd open: 0-1. Na nog geen uur spelen was een rake strafschop van Dominic Calvert-Lewin de genadeklap voor de thuisploeg, waar Joël Veltman na rust in het veld was gekomen voor Alexis Mac Allister. De arbiter wees naar de stip na een duel in het strafschopgebied en vervolgens was het niet Richarlison, die aanvankelijk de elfmetertrap wilde nemen, maar Calvert-Lewin die het leer achter doelman Robert Sánchez schoot: 0-2.

Norwich City - Leicester City 1-2

The Foxes begonnen voortvarend aan het duel op Carrow Road, waar Jamie Vardy al voor het verstrijken van de achtste speelminuut de score opende. Na een fout in de opbouw van Brandon Williams nam Pereira dankbaar het balbezit over. Na een voorzet op maat was het voor de spits van Leicester een koud kunstje om af te ronden: 0-1. Op slag van rust kreeg Norwich, waar Tim Krul onder de lat stond, een strafschop toegekend na een overtreding van Çaglar Söyüncü op Pierre Lees-Melou. Teemu Pukki nam zijn verantwoordelijkheid en schoot overtuigend de 1-1 binnen. Een kwartier voor tijd kreeg Leicester de voorsprong weer in handen. Na een inspeelpass van Vardy creëerde Marc Albrighton ruimte voor het schot en verschalkte hij Krul in de linkerbenedenhoek: 1-2. Via Kenny McLean dacht de thuisploeg nog langszij te komen, maar zijn treffer werd, na het bekijken van de videobeelden, afgekeurd wegens buitenspel.

Newcastle United - Southampton 2-2

Het duurde tot tien minuten na rust voordat de score geopend werd op St. James' Park. Aan de rechterkant van het zestienmetergebied ontving Jacob Murphy een bal van achteruit, waarna hij de bal met het hoofd in de doelmond legde. Daar was het Callum Wilson die tussen twee verdedigers met een kopbal uit een snoekduik de 1-0 aantekende. Southampton, dat gedurende het hele duel de bovenliggende partij was, vond pas een kwartier voor tijd de verdiende gelijkmaker via Mohamed Elyounoussi: 1-1 Daarmee leek hij ook de eindstand op het scorebord te zetten, maar Allan Saint-Maximin tekende in 91ste minuut uit de rebound de 2-1 aan. Ook dat zou niet de score worden op het wedstrijdformulier. Arbiter Paul Tierney werd door de videoscheidsrechter naar het scherm geroepen, nadat hem in eerste instantie een overtreding van Jamaal Lascelles op Stuart Armstrong was ontgaan. Tierney gaf Southampton een strafschop, die in de 96ste minuut benut werd door James Ward-Prowse: 2-2.