Aad de Mos: ‘Ze zeuren over balverlies, maar met maat 50 zit hij er vaak tussen’

Maandag, 23 augustus 2021 om 20:07 • Mart van Mourik

Aad de Mos ziet in Ibrahim Sangaré een onmisbare schakel bij PSV, zo laat de analyticus maandagavond weten in een video-item van het Eindhovens Dagblad. De middenvelder werd na het heenduel met Benfica bekritiseerd vanwege het vele balverlies, maar De Mos zag in het gewonnen duel met SC Cambuur (4-1), waarin Sangaré startte vanaf de bank, dat hij een cruciale rol speelt bij het huidige PSV.

“Sangaré werd duidelijk gemist”, opent De Mos in gesprek met Rik Elfrink. “Mensen zitten altijd te zeuren over zijn balverlies, maar moet je eens kijken hoe vaak hij ertussen zit met de punt van zijn schoen en zijn maat 50. Kijk, na zijn onderschepping onthoudt men alleen maar de pass van Mario Götze of het schot van Cody Gakpo, maar de aanval ontstaat bij Sangaré”, doelt de analist op de treffer van PSV op bezoek bij Benfica. Volgens De Mos werd tegen Cambuur onder meer duidelijk dat een middenveld met Davy Pröpper en Marco van Ginkel in ieder geval geen succesvolle combinatie is.

Na afloop van de verloren wedstrijd tegen Benfica (2-1) kreeg Sangaré onder meer kritiek te verwerken tijdens Veronica Inside van Johan Derksen, die de middenvelder ‘de enige dissonant in een fantastisch elftal noemde’. “Hij pakt hem af en geeft hem weer terug. Zijn rendement is nihil”, aldus Derksen, die bijval kreeg van René van der Gijp. “Als ik trainer was, zou ik die Sangaré gewoon een maand lang op de training twee keer laten raken. Meer niet. Dan weet je zeker dat hij niet gaat lopen. Aannemen, afgeven. Aannemen, afgeven. En ballen onderscheppen”, zei Van der Gijp over het ‘tegenvallende optreden in balbezit’ van de Ivoriaan.

Ook Kenneth Perez uitte tijdens Voetbalpraat op ESPN na afloop van de ontmoeting met Benfica de nodige kritiek op Sangaré. In hetzelfde programma zei Marciano Vink ‘liever Pröpper te zien spelen’, maar dat hij Sangaré wel steeds meer begint te waarderen om zijn vermogen om ballen te veroveren. “Het is ook een kwaliteit dat hij die ballen verliest en ook meteen weer herovert”, zei Vink.

Tijdens de persconferentie van maandagmiddag werd trainer Roger Schmidt gevraagd naar Sangaré en de kritiek op hem. “Hij is een cruciale speler, een topspeler”, antwoordde de trainer van PSV op vragen over de middenvelder. “Hij heeft zich in het afgelopen seizoen ontwikkeld en speelt in tactisch opzicht nu een stuk beter. Hij is beter in de duels, maakt minder overtreding, pakt minder kaarten, maakt goede keuzes aan de bal, geeft alles voor het team en is altijd gemotiveerd”, aldus de keuzeheer.