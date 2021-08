Fenerbahçe wint opnieuw en doet denken aan seizoen 2009/10

Zondag, 22 augustus 2021 om 23:00 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 23:11

Fenerbahçe heeft zondagavond ternauwernood drie punten overgehouden aan het thuisduel met Antalyaspor in de Süper Lig. Het team van trainer Vitor Pereira bewaarde de doelpunten voor minuut 89 en 92: 2-0. Het is voor het eerst sinds 2009/10 dat een buitenlandse trainer van Fenerbahçe zes punten overhoudt aan de eerste twee competitieduels.

In 2009/10 stond de Duitser Christoph Daum voor de selectie van Fenerbahçe, dat toentertijd in de eerste twee speeldagen met 0-2 van Denizlispor won en 3-0 van Sivasspor. Het Fenerbahçe van Pereira won op de eerste speeldag al met 0-1 van Adana Demirspor. De topclub uit Istanbul was er sinds 2009/10 niet meer in geslaagd om de eerste twee competitieduels te winnen én geen tegendoelpunt te incasseren.

De vreugde was groot toen Miha Zajc een minuut voor het einde de bal in het doel kreeg. Na een actie van Mbwana Samatta op links kwam de bal via Arda Güler terecht bij de Sloveen, die doelman Ruud Boffin op het verkeerde been zette met een schot vanaf de rand van het strafschopgebied. In de extra tijd counterden Mesut Özil en Enner Valencia erop los en kon laatstgenoemde eenvoudig afronden: 2-0.