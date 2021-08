Lille OSC geeft verschrikkelijke seizoenstart een vervolg

Zaterdag, 21 augustus 2021 om 22:55 • Jeroen van Poppel

Lille OSC heeft zijn dramatische start van het seizoen zaterdag een vervolg gegeven. Met Sven Botman in de basis leken les Dogues op weg naar de overwinning tegen Saint-Étienne, maar die werd in de slotfase alsnog uit handen gegeven: 1-1. Regerend kampioen Lille heeft daardoor na drie competitiewedstrijden pas twee punten.

Beide ploegen hadden vrijwel de hele wedstrijd moeite om grote kansen af te dwingen. Zeven minuten voor rust kwam Lille, dat zonder de geblesseerde Renato Sanches aantrad, op voorsprong. Burak Yilmaz kreeg de bal uit de kluts voor de voeten en aarzelde niet om uit te draai op doel te vlammen. Hoewel de bal niet ver in de hoek was, kreeg Etienne Green zijn handen niet voldoende achter de bal om een doelpunt te voorkomen: 1-1.

Na rust had Jonathan David de bezoekers een grote dienst kunnen bewijzen door uit een voorzet te scoren, maar hij mikte recht op Green. Zo bleef Saint-Étienne in de wedstrijd en in de 86e minuut sloeg de thuisploeg toe uit een hoekschop, ingekopt door Saidou Sow: 1-1. Yilmaz plaatste de bal in blessuretijd rakelings naast, waardoor Lille opnieuw puntenverlies lijdt.