Sparta en Heracles doen het voor de zevende keer in tien onderlinge duels

Zaterdag, 21 augustus 2021 om 21:59 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 22:13

De ontmoeting tussen Sparta Rotterdam en Heracles Almelo heeft zaterdagavond geen winnaar opgeleverd en dat is absoluut geen verrassing. Liefst zeven van de laatste tien onderlinge competitieduels, inclusief de 1-1 van zaterdag op Het Kasteel, eindigden in een gelijkspel; van de andere drie duels won Sparta er één en werden er twee gewonnen door Heracles. Het is voor de teams van Henk Fraser en Frank Wormuth het eerste punt van het seizoen, na nederlagen tegen respectievelijk FC Utrecht (4-0) en PSV (0-2) op de eerste speeldag.

De eerste helft in Rotterdam-West leek doelpuntloos te gaan eindigen, maar vijf minuten voor de pauze sloeg het team van Fraser toe. Na een corner werkte Bart Vriends de bal met een soort van omhaal achter doelman Koen Bucker. Het was voor de verdediger pas zijn eerste treffer in de Eredivisie met de voet, na vijf doelpunten met het hoofd. Het was overigens niet de eerste keer dat de bal zaterdag in het doel eindigde.

Halverwege de eerste helft dacht Heracles al op voorsprong te komen Sinan Bakis raakte de bal niet toen bij buitenspel stond en het leer uit een voorzet van Bilal Basacikoglu binnenviel, maar hij nam wel hinderlijk genoeg deel aan het spel. Veel meer hoogtepunten kende het eerste bedrijf niet, hooguit enkele halve kansen. Laros Duarte knalde de bal in de zesde minuut wel op de onderkant van de lat, waarna deze op de lijn eruit stuiterde.

Na iets meer dan een uur spelen kwam Sparta goed weg. Rai Vloet was dicht bij zijn eerste van het seizoen toen hij de bal op de paal knalde. In de rebound was het doelman Maduka Okoye die voorkwam dat Basacikoglu alsnog kon scoren. Ruim tien minuten later was het alsnog raak: Delano Burgzorg haalde uit en zag zijn schot door Bryan Smeets van richting veranderd worden. Okoye stond op zijn verkeerde been en kon de gelijkmaker niet vermijden.

Burgzorg juichte vervolgens demonstratief niet en maakte daarna ook nog een gebaar dat hij nu enkele monden had gesnoerd. De invaller, na 67 minuten in het veld gekomen voor Bakis, had in de voorbereiding kritiek van Wormuth gekregen dat hij niet leverde. In de laatste zeven Eredivisie-ontmoetingen tussen Sparta en Heracles tot zaterdag vielen zeven doelpunten na de tachtigste minuut, maar dat was dit keer niet het geval. Zodoende blijft Fraser als trainer op slechts één zege in twaalf Eredivisie-duels met Heracles steken, terwijl de Almeloërs slechts twee keer eerder de eerste uitwedstrijd van een Eredivisie-seizoen wonnen: in 1964 tegen Sparta (0-2) en in 2005 tegen ADO Den Haag (1-2).