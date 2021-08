Europa League ver weg voor AZ na nederlaag op Celtic Park

Woensdag, 18 augustus 2021

AZ heeft woensdagavond een 2-0 nederlaag geleden tegen Celtic in de play-offs voor de groepsfase van de Europa League. Het team van trainer Pascal Jansen kreeg meerdere goede kansen, maar slaagde er niet in om het net te laten bollen. Door doelpunten van Kyogo Furuhashi en James Forrest heeft de club uit Glasgow de beste papieren om zich te plaatsen voor de hoofdfase van het clubtoernooi. De return staat voor volgende week donderdag op het programma.

De bezoekers kwamen sterk uit de startblokken in Glasgow. Al in de vijfde minuut ontsnapte Celtic aan een achterstand. Teun Koopmeiners, die terugkeerde in de basis na zijn wisselbeurt afgelopen weekend tegen RKC Waalwijk (1-0 verlies), had vanaf de linkerflank een afgemeten voorzet in huis op Vangelis Pavlidis. De Griekse spits zag zijn inzet door de teen van Celtic-keeper Joe Hart van richting veranderd worden: de bal belandde op de paal. Even daarvoor hoopte Zakaria Aboukhlal op een strafschop, maar in de ogen van de arbitrage ging hij te gemakkelijk naar de grond.

Na de sterke start van AZ nam Celtic al snel het initiatief over. Het leidde tot het openingsdoelpunt in de twaalfde minuut. Vanaf links gaf David Turnbull voor bij de tweede paal, waar Kyogo Furuhashi van dichtbij hard raak schoot. AZ-keeper Hobie Verhulst, die op Celtic Park zoals aangekondigd door trainer Pascal Jansen de voorkeur kreeg boven aankoop Peter Vindahl Jensen, was kansloos. Verhulst werd volop aan het werk gezet door de aanvallers van Celtic. Met een aantal noodzakelijke reddingen hield de sluitpost AZ op de been. Onder meer Liel Abada en Tom Rogic waren gevaarlijk namens Celtic. Aan de andere kant van het veld voorkwam Hart de gelijkmaker na een inzet van Aboukhlal in de verre hoek.

De start van de tweede helft leek een kopie van de eerste. Net zoals in het eerste bedrijf kwam AZ ook direct na rust sterk uit de kleedkamer. De aanvalsdrang van de bezoekers leidde tot een enorme kans voor Thijs Oosting. Na goed voorbereidend werk van Pavlidis schoot de linksback van dichtbij hoog over. Minuten ontsnapte Celtic opnieuw toen Aboukhlal vanuit een lastige hoek via een Schots been in het zijnet schoot. Waar AZ de kansen onbenut liet, verdubbelde Celtic de voorsprong een kwartier na de thee. James Forrest schoot in het strafschopgebied vanuit de draai en zag zijn inzet van richting veranderd worden door Timo Letschert, waardoor Verhulst kansloos was: 2-0.

Richting het einde van de wedstrijd zocht AZ nadrukkelijk naar de aansluitingstreffer voor het oog van 50.000 toeschouwers. De beste kansen was echter voor de thuisploeg. Vijf minuten voor tijd was het Verhulst die een derde Schotse treffer voorkwam met twee katachtige reflexen op de doellijn. Uiteindelijk kopte Bruno Martins Indi een inzet van invaller Adam Montgomery van de lijn. Het is door deze reddingen dat AZ niet kansloos is voor de return. Beide ploegen wisten niet meer te scoren en treffen elkaar volgende week donderdag opnieuw, dan in Alkmaar (20.15 uur). AZ kan aan de bak.