Wesley Sneijder vermoedt bod van PSV op aanvaller van Benfica

Woensdag, 18 augustus 2021 om 20:47 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:17

Wesley Sneijder denkt dat PSV serieuze belangstelling heeft voor Luca Waldschmidt. Woensdagochtend meldde het Portugese Mais Futebol dat PSV het vizier heeft gericht op de aanvaller van Benfica, die niet is verzekerd van een vaste basisplaats in het team van Jorge Jesus. PSV zou rondom de wedstrijd tegen Benfica van woensdagavond contact willen leggen over de mogelijke komst van Waldschmidt.

Voorafgaand aan het duel wordt trainer Roger Schmidt van PSV gevraagd naar het opvallende gerucht. Hij wilde de belangstelling niet bevestigen of ontkennen. "We hebben interesse in goede spelers. Op dit moment heeft Benfica 35 à 38 spelers, die allemaal goed zijn. We hebben altijd interesse in veel goede spelers, maar op dit moment ben ik gefocust op mijn spelers vanavond, mijn basisspelers en reservespelers." Of er een bod is uitgebracht, laat Schmidt in het midden. "Ik wil voor deze wedstrijd niet praten over eventuele nieuwe spelers."

Sneijder is aanwezig in de studio van RTL7 als analist rondom de wedstrijd tussen Benfica en PSV in de laatste voorronde van de Champions League. Hij trekt zijn eigen conclusies uit het antwoord van Schmidt. "Aan zijn antwoord te zien, heeft er wel een bod plaatsgevonden, toch? Anders ontkracht hij het wel. Dan zegt hij wel ‘nee'", vermoedt Sneijder. "We weten dat PSV een spits wil aantrekken. Misschien hebben ze even vervelend willen zijn richting Benfica en is dat de reden dat hij niet speelt, ik weet het niet." Sneijder sluit niet uit dat PSV vlak voor de wedstrijd 'even vervelend' wilde doen richting Benfica.

Waldschmidt, 25 jaar, is afkomstig uit Duitsland en werd vorig jaar voor vijftien miljoen euro overgenomen van SC Freiburg. Hij staat ook in de belangstelling van VfL Wolfsburg. Waldschmidt bleef negentig minuten op de bank in de twee wedstrijden tegen Spartak Moskou in de derde Champions League-voorronde, maar had wel een basisplaats én scoorde in de eerste twee competitiewedstrijden tegen Moreirense (1-2 zege) en Arouca (2-0 zege).