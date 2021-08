Erik ten Hag treurt: ‘Het was een fenomeen, dit nieuws komt altijd hard aan’

Zondag, 15 augustus 2021 om 17:26 • Daniel Cabot Kerkdijk

Erik ten Hag betreurt het overlijden van Gerd Müller op 75-jarige leeftijd. De trainer van Ajax heeft de Duitse legende, die al enige tijd aan de ziekte van Alzheimer leed, van dichtbij mee mogen maken toen hij tussen 2013 en 2015 het tweede elftal van Bayern München trainde. “Het was een fenomeen, dit nieuws komt altijd hard aan”, reageerde Ten Hag zondag bij de NOS.

“Je zit dan al langer op zo'n bericht te wachten, maar als het dan komt, valt het toch rauw op je dak.” Müller was van 1963 tot 1981 actief als aanvaller en stond bekend als der Bomber. Hij is met 566 doelpunten in 607 officiële wedstrijden topscorer aller tijden van Bayern, waar hij nog regelmatig was te vinden. De voormalig spits zette bij het voormalige West-Duitsland een ongekend gemiddelde neer door in 62 interlands 68 keer te scoren. Het leverde hem onder meer de EK-titel in 1972 en WK-winst in 1974 op.

“Hij heeft veel voor Bayern München betekend. Het aantal goals wat hij gemaakt heeft is fenomenaal, een ongelofelijke kwaliteit”, benadrukt Ten Hag. Zo werd Müller vier keer kampioen van Duitsland en won hij vier keer de nationale beker. Door vanaf 1974 drie keer achter elkaar de Europacup 1 te pakken, vestigde Müller met Bayern definitief de naam in het mondiale topvoetbal. Het meest indrukwekkend waren zijn veertig doelpunten in het seizoen 1971/72, decennialang een record in Duitsland.

In mei nam Robert Lewandowski het record over van Müller, door 41 doelpunten te maken in het seizoen 2020/21. Müller maakte in het kalenderjaar 1972 liefst 85 doelpunten. Ook daarmee vestigde de Duitser voor lange tijd een record, totdat Lionel Messi er in het jaar 2012 in slaagde om 91 goals te maken. Andersom heeft Bayern ook weer veel voor Müller betekend, weet Ten Hag. “De club heeft zijn vrouw ontlast, hij kreeg een privé-chauffeur en ze gingen tennissen met hem. Zodat hij onder de mensen bleef en om zo het proces zo veel mogelijk te vertragen. Dat heeft Bayern klasse gedaan.”

Ten Hag roemt Müller niet alleen om zijn voetbalkwaliteiten, maar ook als persoon. “Absoluut een fenomeen, als persoon bleef hij zo normaal. Dat was het mooie, er was geen enkele vorm van arrogantie. Een geweldige persoonlijkheid.”