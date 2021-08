Transfer naar Bundesliga hangt af van gesprek met Roger Schmidt

Ritsu Doan keert dit weekeinde terug naar Nederland na zijn deelname aan de Olympische Spelen in zijn vaderland. De aanvaller zal hoogstwaarschijnlijk niet tot de wedstrijdselectie van PSV voor het uitduel met Heracles Almelo behoren en het is ook maar zeer de vraag of hij dit seizoen minuten gaat maken voor het team van Roger Schmidt.

Doan bekijkt de komende periode samen met Schmidt wat zijn rol bij PSV nog kan worden, zo schrijft het Eindhovens Dagblad vrijdag. De 23-jarige Japanner werd vorig seizoen immers verhuurd aan Arminia Bielefeld in de Bundesliga en hij miste door zijn aanwezigheid in Tokio de complete voorbereiding op deze voetbaljaargang. Daarin maakt PSV vooralsnog een uiterst goede indruk, met vier zeges in de dubbele Champions League-duels met Galatasaray (5-1 en 1-2) en FC Midtjylland (3-0 en 0-1), en een klinkende 0-4 overwinning op Ajax in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.

Journalist Rik Elfrink schat in dat Doan ook op dit moment niet in aanmerking lijkt te komen voor een basisplek en daarom zijn kansen zal willen afwegen, zeker na het gesprek met Schmidt. Enkele clubs uit de Bundesliga hebben interesse in de Japanner, die op de Olympische Spelen naast een bronzen medaille greep. Doan was vorig seizoen goed voor 35 duels in alle competities in het tenue van Arminia Bielefeld, dat behouden bleef voor de Bundesliga. De aanvaller scoorde vijf keer en bereidde twee andere treffers voor.

PSV en FC Groningen deden in de zomer van 2019 geen mededelingen over een transfersom, maar Doan maakte naar verluidt voor een bedrag van 7,5 miljoen euro de overstap naar Eindhoven en tekende een contract tot de zomer van 2024. In het tenue van de noorderlingen, die zelf 2,5 miljoen euro aan Gamba Osaka overmaakten, kwam Doan tot 66 officiële duels, 16 treffers en 7 assists.

Doan werd door PSV aangetrokken na het vertrek van Hirving Lozano naar Napoli, maar hij werd geen vaste basisspeler in Eindhoven. In negentien Eredivisie-duels maakte hij slechts twee treffers.