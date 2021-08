FC Twente ziet transfersoap ten einde komen na groen licht uit Italië

Donderdag, 12 augustus 2021 om 18:56 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:19

FC Twente heeft zich versterkt met Denilho Cleonise, zo meldt TC Tubantia donderdagavond. Een transfer van de negentienjarige buitenspeler hing al enige tijd in de lucht, maar die leek dinsdag plotseling af te ketsen vanwege een radiostilte vanuit voormalig werkgever Genoa omtrent de contractstatus. Nu hebben de betrokken partijen alsnog een akkoord bereikt over een tweejarig contract met een optie voor nog twee seizoenen. Genoa heeft een doorverkooppercentage van vooralsnog onbekende hoogte bedongen.

Cleonise beschikte over een aflopend contract bij de Italiaanse club en traint al sinds begin juli mee bij Twente, dat al langer van plan was de linksbuiten definitief over te nemen. De aanvaller, die op zeventienjarige leeftijd van Ajax naar Genoa vertrok, speelde bovendien al mee in het verloren oefenduel met Lazio (0-1) van afgelopen zaterdag. Toch dreigde een deal met de Cleonise in het water te vallen, en dat had te volgens technisch directeur Jan Streuer te maken met de houding van Genoa.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Wij kregen de informatie vanuit zijn hoek dat hij transfervrij was”, vertelt Streuer. “Dus hebben we hem op proef laten komen. Omdat we financieel niet verrast wilden worden, hebben we gevraagd of Genoa op papier wilde bevestigen dat hij transfervrij was. Maar die bevestiging werd maar niet gegeven”, aldus de Streuer, die eerder deze week ook al verrast werd door de Italianen. “Genoa had hem toch een contract aangeboden, waardoor wij sowieso een opleidingsvergoeding voor hem moeten betalen. Dat gaat om enkele tonnen. En dat geld hebben we niet liggen, zeker niet voor een jonge speler.” Uiteindelijk stelde de leidsman van de Tukkers een ultimatum aan Genoa, dat het tegenvoorstel toch geaccepteerd heeft.

Cleonise is overigens niet de laatste versterking die FC Twente een contract aanbiedt. Op donderdag laat Streuer ook aan TC Tubantia weten dat Luca Everink zich mag laten zien in de A-selectie. De twintigjarige rechtsback komt uit de eigen opleiding. "Hij krijgt de kans om zich te bewijzen als tweede rechtsback (achter Giovanni Troupée, red.). Het is mooi dat we er weer een jongen uit de opleiding bij hebben", aldus Steuer, die tevens te kennen geeft dat de club hierbij klaar is op de transfermarkt. "We zijn klaar. Er staat een goede selectie."