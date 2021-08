Rutten: ‘Als je iets zoekt wat hij gemeen heeft met Robben, is het zeker dát’

Donderdag, 12 augustus 2021 om 07:50

Fred Rutten werkte tussen 2002 en 2004 als assistent-trainer bij PSV samen met Arjen Robben en ziet overeenkomsten met Noni Madueke, zo vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. De negentienjarige Engelse vleugelaanvaller is uitstekend aan het seizoen begonnen en tekende in de met 0-4 gewonnen wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen Ajax voor twee doelpunten. Rutten stelt dat Madueke net als Robben tijdens een dribbel kan ‘doorversnellen’.

“Wat mooi en bijzonder is bij deze speler, is hoe hij tijdens een dribbel nog kan doorversnellen. Als je iets zoekt wat Madueke gemeen heeft met Arjen Robben op die leeftijd, dat is het zeker dát. Er zijn meer spelers die heel snel weg zijn op de eerste meters. Maar slechts een enkeling kan nog een versnelling ín de versnelling plaatsen met de bal aan de voet. Dat is een gave”, geeft Rutten te kennen. De momenteel clubloze benadrukt dat de dribbel en de techniek van Robben en Madueke totaal anders is.

“Bij Arjen was het eigenlijk heel apart. Hij hield de bal constant heel dicht bij zich. De eerste keren dat je het zag, dacht je telkens: die gaat zo struikelen. Maar dat gebeurde nooit”, aldus Rutten. Hij herinnert dat Robben iedere dag na de training nog extra wilde werken aan zijn balaanname. “Links en rechts aannemen, meteen kort wegdraaien, uren en uren heeft hij daarin geïnvesteerd.”

“Omdat hij besefte: bij FC Groningen ben je de bal niet direct kwijt na een iets mindere aanname in de kleine ruimte. Maar op het niveau van PSV wel. In balaannames moet er dan nog een niveautje bovenop”, gaat de voormalig trainer van onder meer FC Twente, PSV, Vitesse en Feyenoord verder. “Alles bij elkaar heeft Madueke veel in huis om ver te komen. Ook zijn rechtervoet is nu al heel aardig ontwikkeld bijvoorbeeld. Dat zag je tegen Ajax bij zijn tweede goal.''