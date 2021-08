AC Milan laat Jens Petter Hauge na één jaar voor ruim twee keer zoveel gaan

Dinsdag, 10 augustus 2021 om 10:41 • Chris Meijer

Jens Petter Hauge laat AC Milan na één jaar alweer achter zich. Eintracht Frankfurt maakt via de officiële kanalen wereldkundig dat de 21-jarige Noorse vleugelaanvaller met een optie tot koop wordt gehuurd van i Rossoneri. Transferexpert Fabrizio Romano meldt dat het gaat om een verplichte optie tot koop, ter waarde van twaalf miljoen euro.

Hauge doorliep de jeugdopleiding van FK Bodø/Glimt en brak na een huurperiode bij Aalesund door in de hoofdmacht. Met zijn jeugdliefde werd de drievoudig Noors international in 2020 kampioen en noteerde hij 35 doelpunten en 30 assists in 117 officiële wedstrijden. Een klein jaar geleden overtuigde hij AC Milan in een onderling duel in de voorronde van de Europa League. Bodø/Glimt bracht de Italiaanse grootmacht in eigen stadion aan het wankelen, mede door een doelpunt en een assist van Hauge. AC Milan won uiteindelijk toch met 3-2.

AC Milan troefde uiteindelijk met een transfersom van vijf miljoen euro onder meer sc Heerenveen af in de strijd om Hauge, maar een vaste waarde werd hij niet in Milaan. De Noorse vleugelaanvaller speelde 24 wedstrijden, waarvan 6 als basisspeler en waarin hij goed was voor 5 doelpunten en 1 assist. AC Milan stond deze zomer niet onwelwillend tegenover een vertrek en uiteindelijk heeft Eintracht Frankfurt aan het langste eind getrokken, waarmee VfL Wolfsburg is afgetroefd.