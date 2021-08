Jurriën Timber vraagt hulp aan twee ploeggenoten: ‘Zo kom je achter dingen’

Zaterdag, 7 augustus 2021 om 07:11 • Laatste update: 07:39

Na een seizoen waarin hij zich stormachtig ontwikkelde, wil Jurriën Timber het komend jaar nóg beter doen. De twintigjarige verdediger spreekt in een interview met het Algemeen Dagblad duidelijke ambities uit met Ajax: de beker, de titel en overwintering in de Champions League. Timber wil in persoonlijk opzicht ook ‘meer laten zien’, nu ‘echt goed beginnen’ en ‘een heel seizoen goed spelen’.

Timber vertelt dat hij sinds hij bij Jong Ajax kwam zijn doelen stelt door ze op te schrijven in een boekje. Daarbij heeft hij veel aan zijn familie, maar ook aan de stafleden van Ajax. “Het is niet zo dat ik ze vertel van mijn doelen. Wel schrijf ik eronder wat ik nodig denk te hebben. Daarin kunnen zij natuurlijk heel erg helpen en daarom klop ik ook bij hen aan. Dat geldt ook voor teamgenoten.”

“Dusan (Tadic, red.), als het bijvoorbeeld over voeding en fysiek gaat. Voor het voetballende gedeelte heb ik veel aan Daley. Zo kom je achter dingen, ga je ermee aan de slag en groei je. Ik ben heel veel met Ryan Gravenberch en Devyne Rensch. We trekken veel met elkaar op en pushen elkaar ook om beter te worden”, gaat Timber verder. “Allerlei kleine dingen die samen heel belangrijk zijn voor je ontwikkeling. Daar nemen we elkaar in mee.”

Timber ging na het EK om de tafel met trainer Erik ten Hag. De oefenmeester legt volgens de verdediger de lat nu hoger, iets dat hij ‘mooi en belangrijk’ vindt. “Hij vindt dat ik leiderseigenschappen heb en wil dat ik dat leiderschap steeds meer uitdraag. Sinds eind vorig seizoen zijn we daarmee bezig. Ook daar staat iets over in mijn schrift. Over alles wel iets. Dit hoort bij beter worden. Met een nieuwe status, nu ik basisspeler ben, heeft dat niks te doen. Ik word daar niet anders van. Ik raak niet snel onder de indruk ook. Dingen wennen snel voor mij.”

Op het EK kwam Timber in drie van de vier wedstrijden in actie. Persoonlijk spreekt hij van een ‘mooie tijd’, maar het zit hem tegelijkertijd niet lekker dat Oranje er onnodig uitvloog in de achtste finale tegen Tsjechië. “Tijdens mijn vakantie heb ik er vaak aan teruggedacht. Ook omdat het EK nog bezig was. Daar hadden wij moeten staan, dacht ik dan. Ik ben benieuwd naar Louis van Gaal. Ik ken hem alleen van tv. Of ik erbij blijf, ligt aan hoe ik bij Ajax presteer. Zo kwam ik erbij en zo wil ik erbij blijven.”