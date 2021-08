Portugese media: Zoon van Michael Ballack (18) omgekomen bij quadongeluk

Donderdag, 5 augustus 2021 om 14:27 • Laatste update: 14:57

Emilio Ballack is volgens het Portugese TVI24 in de nacht van woensdag op donderdag omgekomen. De achttienjarige zoon van Michael Ballack heeft rond twee uur een ongeluk gehad met zijn quad. De toegesnelde brandweer uit Grândola was snel ter plaatse, maar heeft hem uiteindelijk niet meer kunnen redden.

Het ongeluk zou hebben plaatsgevonden in de buurt van Troia, dat even ten zuiden van de Portugese hoofdstad Lissabon ligt. De familie Ballack heeft in de buurt al jaren een huis en Emilio Ballack vierde daar nu vakantie, zo blijkt uit foto’s die hij eerder deze week op Instagram plaatste. Donderdagnacht rond 02.10 uur sloeg het noodlot toe. Hij kreeg een ongeluk met zijn quad en ondanks dat de lokale brandweer snel ter plekke was, kon hij niet worden gered.

Ballack, voormalig speler van 1. FC Kaiserslautern, Bayer Leverkusen, Bayern München, Chelsea en het Duitse nationale elftal, kreeg met zijn ex-vrouw Simone drie kinderen: Louis, Emilio en Jordi. De Portugese autoriteiten hebben voorlopig nog niets naar buiten gebracht over het ongeluk van Emilio Ballack, maar Chelsea heeft via Twitter al wel zijn medeleven betuigd. "Iedereen verbonden aan Chelsea is geschokt en bedroefd door de dood van Emilio Ballack, op de vreselijk jonge leeftijd van achttien jaar", schrijft Chelsea. "Onze gedachten gaan uit naar zijn vader Michael en de rest van de familie."