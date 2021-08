Real Madrid presenteert nieuw uitshirt en laat zich weer inspireren door de stad

Donderdag, 5 augustus 2021 om 11:05

Real Madrid heeft het uitshirt voor het nieuwe seizoen gepresenteerd. De topclub treedt aan in een overwegend donkerblauw shirt, met lichtere tinten en oranje adidas-strepen op de schouders. Het shirt wordt door onder meer Karim Benzema, Marcelo en Ferland Mendy aan de buitenwereld getoond.

Het nieuwe uitshirt is geïnspireerd door street art in de wijk Malasaña in Madrid. Ook in het eerder gepresenteerde thuisshirt wordt op subtiele wijze verwezen naar de lokale trots, daar het patroon op het thuisshirt de fontein op de Plaza de Cibeles moet voorstellen. Real Madrid had vorig jaar een roze uitshirt, maar speelde buitenshuis vaak in het witte thuisshirt of in een overwegend zwart derde shirt, met roze invloeden.

Our grandeza is our creativity. Introducing the all new @realmadrid Away jersey for the 2021/22 season, available now: https://t.co/YfNEsGXB6P pic.twitter.com/OlHnvSFYK1 — adidas Football (@adidasfootball) August 5, 2021