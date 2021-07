PSV lijkt zich te laten overhalen door Twente: ‘Het mes snijdt aan drie kanten’

Vrijdag, 30 juli 2021 om 20:46 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:45

FC Twente hoopt Shurandy Sambo komend seizoen van PSV te huren, zo weet Rik Elfrink vrijdagavond namens het Eindhovens Dagblad te melden. De Eindhovenaren wilden de negentienjarige rechtsachter in eerste instantie niet kwijt, maar de koers lijkt enigszins bijgesteld. De Tukkers hebben in Eindhoven reeds geïnformeerd naar de opties rondom Sambo, zo klinkt het.

Twente heeft naar verluidt al eerder belangstelling getoond en is ervan overtuigd dat ‘het mes aan drie kanten zal snijden’. De club uit Enschede is van mening dat Sambo een waardige versterking is voor de A-selectie. Daarnaast kan hij zich ontwikkelen op het hoogste niveau, waardoor PSV in de toekomst kan profiteren van de opgedane ervaring. Aanvankelijk leek verhuur geen optie te zijn voor de Noord-Brabanders, maar nu zet de club de deur toch op een kier.

Het artikel gaat verder onder de video Schmidt over Galatasaray, transfers & voorbereiding PSV: 'De batterij is 100% opgeladen' | Meer videos

PSV ziet de rechtsback als ‘een speler voor de toekomst’ en hoopt hem graag te behouden. Hoewel er al een aanbieding neergelegd voor een nieuwe verbintenis, hebben de partijen nog geen overeenkomst bereikt over een contractverlenging. Sambo, die nog vastligt tot medio 2022, zal eerst moeten verlengen voordat de club de verhuuropties gaat bekijken, meldt Elfrink.

De verdediger was afgelopen seizoen een vaste kracht bij Jong PSV en kwam tot 36 optredens in de Keuken Kampioen Divisie. Hoewel hij ook al elf speelminuten maakte in de Eredivisie en volgens Elfrink ‘dicht tegen het eerste aan zit’, lijkt er komend seizoen nog geen rol weggelegd voor hem in de hoofdmacht van PSV. Met Phillipp Mwene, Jordan Teze en de nog altijd niet vertrokken Denzel Dumfries in de selectie lijkt de concurrentiestrijd momenteel te hevig voor Sambo. Volgens de berichtgeving is Twente niet de enige geïnteresseerde club, al worden andere namen vooralsnog niet genoemd.