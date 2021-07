Wesley Sneijder voorspelt: ‘Dit was zijn laatste wedstrijd voor Galatasaray’

Woensdag, 28 juli 2021 om 23:12 • Chris Meijer

Wesley Sneijder is niet bepaald te spreken over het optreden van Ömer Bayram tegen PSV. De in Nederland geboren vleugelverdediger had zowel in de heenwedstrijd (5-1 nederlaag) als de return (1-2 nederlaag) van de tweede voorronde van de Champions League een basisplaats bij Galatasaray. Sneijder spreekt in de studio van RTL de verwachting uit dat Bayram door de komst van Patrick van Aanholt uit de basiself van Galatasaray zal gaan verdwijnen.

Galatasaray presenteerde de transfervrij van Crystal Palace overgenomen Van Aanholt kort voor het duel met PSV. “Mooi voor die jongen, toch? Mooi voor de club ook. Ik denk dat daar een beetje de problemen liggen. Een goede, mooie aanwinst voor Galastaray”, zo reageert Sneijder op de transfer van Van Aanholt. Presentator Bart Nolles haalt aan dat Bayram in het tweeluik met PSV nog op de positie van Van Aanholt speelde.

“Die werd de hele tweede helft uitgefloten, geloof ik. Dus ik denk niet dat we die gaan terugzien op het veld. Is dat jou niet opgevallen? Heel lullig. Zo snel kan het gaan, hè”, zegt Sneijder. Collega-analist Ron Vlaar haalt aan dat Bayram nog een vrije trap mocht nemen, voor hij gewisseld werd. “Ik denk dat dat zijn laatste moment van shinen was in Istanbul”, beaamt Sneijder. “Ik weet niet of hij de club gaat verlaten, maar hij werd gewisseld. Dus hij zal wel de tweede linksback worden en dan wordt Van Aanholt de eerste keuze. Die heeft kwaliteiten genoeg om in dit elftal te spelen. Hij heeft ervaring, is een speler van het Nederlands elftal en daar zullen ze heel blij mee zijn bij Galatasaray.”

Galatasaray-trainer Fatih Terim nam het na afloop juist op voor Bayram. “De fans reageerden waarschijnlijk op hem, maar hij heeft niets verkeerd gedaan. Hij verdiende het niet om uitgefloten te worden. Dit zijn onze spelers, natuurlijk sta ik achter hem. Stel dat Ömer had gescoord. Hoe hadden de fans dan gereageerd?”, zo tekenen Turkse media op uit de mond van Terim. De oefenmeester stelt dat PSV zich terecht heeft geplaatst voor de derde voorronde van de Champions League. “Ze waren beter dan wij, daarmee moet ik ze feliciteren. Dat kan ik niet ontkennen. We hebben twee sportieve wedstrijden gespeeld, dus we wensen ze succes.”

“Ik moet ook een compliment maken aan mijn spelers. We hebben geprobeerd ze in de eerste 30 tot 35 minuten onder druk te zetten en speelden als een collectief. Iedere wedstrijd helpt om het team tot stand te brengen dat we in ons hoofd hebben. We zullen zien wat er gebeurt tot 7 september (het einde van de transferwindow, red.). Ik zet de aangetrokken spelers op de lijst voor de wedstrijd tegen St. Johnstone”, zo wijst Terim op het tweeluik met het Schotse St. Johnstone, vanaf volgende week in de derde voorronde van de Europa League. “We zijn op een nieuwe weg en iedere dag kan er een transfer plaatsvinden.”