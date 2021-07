Wayne Rooney reageert voor het eerst op opgedoken foto's met vrouwen

Woensdag, 28 juli 2021 om 23:10 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:14

Wayne Rooney heeft zich woensdag verontschuldigd richting zijn familie en richting de supporters van Derby County. De trainer van de club werd zaterdagnacht in aangeschoten toestand gefotografeerd met enkele schaarsgeklede vrouwen. Op de foto's is te zien dat Rooney, sinds 2008 getrouwd met zijn jeugdliefde Coleen, in een nachtclub intiem is met een vrouw, terwijl hij later op de avond met twee vrouwen in een hotelkamer belandde.

"Ik heb een fout gemaakt", erkent Rooney woensdagavond na de verrassende oefenzege van Derby County op Real Betis (1-0). "Ik ben met twee vrienden naar een privéfeestje gegaan. Ik wil me verontschuldigen richting mijn familie en de club voor de foto's die rondgaan. Ik wil verder. Ik ben Derby County dankbaar dat ik de kans krijg om de club terug te brengen naar het niveau waar de club thuishoort. Ik zal er alles aan doen om dat voor elkaar te krijgen."

Engelse media meldden eerder dat Rooney naar eigen inzicht 'erin is geluisd' en dat zijn advocaten zich hebben gemeld bij de politie. De Greater Manchester Police onderzoekt de foto's omdat ze mogelijk duiden op crimineel gedrag, maar niet van Rooney. De voormalig topaanvaller reageert bevestigend op de vraag of hij zich het slachtoffer voelt. "Ja, maar daar wil ik nu niet echt op ingaan."

Wayne Rooney loves a bird from barrow ?? pic.twitter.com/UUkzlqJkgI — Bibby (@Brad_Bibby99) July 25, 2021

Eerder op de woensdag meldde een woordvoerder van Rooney dat de drie vrouwen die de foto's namen, zich hebben gemeld bij de advocaten van Rooney om excuses te maken. Ze hebben het copyright op de gemaakte foto's voor een symbolisch bedrag van één pond van de hand gedaan. "Ze hebben op eigen initiatief een handgeschreven excuusbrief geschreven voor wat heeft plaatsgevonden en de schaamte die ermee gepaard ging", zei de woordvoerder.

"Dit waren drie nette jonge meiden, die een avond uitgingen. Ze hadden niet verwacht Wayne tegen het lijf te lopen en hebben spijt van de manier waarop alles gelopen is", vervolgde de woordvoerder van Rooney. "Ze hebben zich laten gaan en hebben iets gedaan waar ze later spijt van kregen. Ze hadden de media-aandacht niet verwacht, maar hebben vervolgens stappen ondernomen om het goed te maken."

Rooney leek op een stoel in slaap te zijn gevallen, terwijl de vrouwen foto's met hem maakten. Een van de foto's leek overdag te zijn gemaakt, omdat daglicht door de gordijnen naar binnen komt. Op een andere foto was te zien dat Rooney een wijnglas vasthield met een bebloede hand. Ook ging een video rond waarop een vrouw ogenschijnlijk een flinke wind laat in zijn bijzijn.