Van Persie koopt villa van bekende miljonair: ‘Ik ben hartstikke trots’

Donderdag, 22 juli 2021 om 12:07 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:13

Robin van Persie heeft een flink bedrag neergelegd voor een riante villa in Rotterdam, in de sjieke wijk Hillegersberg. De oud-aanvaller nam de luxueuze woning over van de vermogende zakenman Michel Perridon, tevens fervent supporter van Feyenoord. Van Persie betaalde in totaal 6,5 miljoen euro voor het riante onderkomen in zijn geboortestad.

"Ik ben hartstikke trots", jubelt Perridon donderdagochtend in een reactie aan het Algemeen Dagblad. "Dat ik mijn huis mag verkopen aan een van de grootste voetballers die we hier in Rotterdam ooit hebben voortgebracht: schitterend, toch? En het is nog een mooie gozer ook. Ik weet zeker dat hij hier heel mooie tijden gaat hebben, net als ik heb gehad", zo geeft hij mee aan de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal.

Perridon kwam via een gezamenlijke vriend in contact met Van Persie. "Ik wilde van mijn huis af omdat het te groot is, nu mijn kinderen het huis uit zijn. En ik wist dat Robin op zoek was naar een nieuwe plek. Hij is komen kijken, en hij vond het geweldig. Ik ben altijd zuinig op mijn spullen, dus ook op m’n huis. Een dag later waren we er uit", aldus de zakenman, die zelf in het koetshuis naast Villa Welgelegen in Rotterdam gaat wonen. Perridon liet dat pand in de afgelopen jaren voor miljoenen euro's opknappen.

Perridon richtte in 1983 het bedrijf Trust op, inmiddels een grote speler op het gebied van hardware-accessoires. Hij verkocht zijn bedrijf in 2018 aan investeringsmaatschappij Egeria. Sindsdien investeert de multimiljonair op veel plekken in bedrijven en ondernemingen. Perridon staat momenteel op de 125ste plaats in de Quote 500, met een geschat vermogen van 350 miljoen euro. Hij is ook bekend van het televisieprogramma Dragons Den, waarin jonge en startende ondernemers strijden om een investering van een of verschillende miljonairs.