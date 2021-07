Florentino Pérez wordt in nieuwe gelekte tape in verband gebracht met corruptie

Dinsdag, 20 juli 2021 om 21:40 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:27

Florentino Pérez wordt door een uitgelekt audiofragment in verband gebracht met corruptie. Uit onderzoek van El Confidencial blijkt dat de voorzitter van Real Madrid rond 2009 betrokken was bij een Mexicaanse corruptiezaak. Volgens de berichtgeving kreeg het bouwbedrijf van Pérez, ACS, grote overheidsprojecten in Mexico in de schoot geworpen in ruil voor tickets voor wedstrijden van Real Madrid, gratis vluchten en hotelovernachtingen.

In het audiofragment van 15 september 2009 is er een gesprek te horen tussen Fernando Fernández, de eerste vicepresident van de Koninklijke en rechterhand van Pérez, en een afgevaardigde van Felipe Calderón, toenmalig president van Mexico. In een ‘informele omgeving’, vermoedelijk een restaurant, vertelde Fernández over een overeenkomst die de Mexicaan wel kon bekoren. Hij zou een deal hebben voor twee Mexicaanse functionarissen, de Minister van Energie en de rechterhand van Calderón.

“Eens kijken. Ik kan jullie vluchten betalen, ik betaal de hotels én ik nodig jullie uit... voor Milaan”, doelde de voormalig vicepresident mogelijk op het Champions League-duel tussen Real Madrid en AC Milan (2-3) van 21 oktober 2009. “Dat wordt een gekkenhuis. De deal interesseert mij omdat Real Madrid de deuren kan openen voor jullie, en voor Florentino en zijn ACS gaat er ook een deur open...", besluit Fernández, die een positieve reactie krijgt van de Mexicaanse beleidsbepalers.

Al in 2008 publiceerde dat het tijdschrift Proceso dat Fernández, die zelf ondernemer in de scheepvaartbouw is, kennismaakte met Juan Camilo Mouriño, een nauw contact van Calderón. Fernández zou een bestelling van schepen ter waarde van 200 miljoen euro hebben gekregen vanuit Mexico en hij kreeg daarbij een garantie voor een samenwerking van liefst tien jaar. El Confidencial suggereert dat Fernández gebruik gemaakt heeft van zijn Mexicaanse contacten om het bouwbedrijf van Pérez aan opdrachten te helpen. In ruil voor die dienst kon Fernández rekenen op de rol als eerste vicepresident bij Real Madrid in de gehele periode dat Pérez de bewindvoerder was.