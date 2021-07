‘Shirtafpakker’ heeft ‘schuldgevoel van hier tot Tokio’ na incident in De Kuip

Maandag, 19 juli 2021 om 22:19 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:23

De man die zaterdag een shirt van Feyenoord rukte uit de handen van een jonge supporter, heeft 'een schuldgevoel van hier tot Tokio'. De man, de dertigjarige Sander Bouma uit Leeuwarden, was met vier vrienden naar de oefenwedstrijd tussen Feyenoord en Werder Bremen (2-1) gegaan. Ze besloten na afloop bij de rand van het veld te wachten op een shirtje van een speler en uiteindelijk gooide Guus Til zijn shirt richting de tribune.

Zowel Bouma als een jongetje wist de hand op het shirt te leggen. Uiteindelijk ging Bouma ermee aan de haal. Toen een steward hem onder druk leek te zetten, gaf de Leeuwarder het shirt aan de jongen. Hij maakte bovendien een foto met de jonge fan. Bouma, naar eigen zeggen 'in eerste plaats Cambuur-fan', had met zijn vrienden, 'met een biertje op', afgesproken dat ze een shirt wilden bemachtigen voor een van hen. Zelf had Bouma 'al genoeg shirts'. "Het was een uit de hand gelopen grap", vertelt hij aan de Leeuwarder Courant.

?? Het kostte wat moeite, maar uiteindelijk heeft deze kleine Feyenoord-fan een topdag! ?? pic.twitter.com/Wi2KaWjfzt — ESPN NL (@ESPNnl) July 17, 2021

De beelden werden op sociale media en in tv-programma De Oranjezomer gedeeld. "Het is volledig terecht dat deze man op de nationale tv geweldig voor lul staat", concludeerde analist Johan Derksen. Zelf noemt Bouma zijn actie 'superdom'. "Ik ben dertig jaar en sta er als een klein kind om het voor een maat die tien meter verderop staat te pakken", zegt hij. "Mensen zeggen ook: ‘Als die steward niks had gedaan, had ie hem dan gegeven?’ Als buitenstaander had ik waarschijnlijk hetzelfde gedacht, maar ik zei gelijk tegen die steward: ‘ik geef hem wel’."

Bouma zegt dat hij het shirt hoe dan ook aan de jongen zou hebben gegeven. Hij begrijpt echter dat mensen zich over zijn actie opwinden. "Ik sta er echt als een stumper op", aldus de Leeuwarder. Hij schaamt zich 'kapot' voor de actie. "Ik ben helemaal niet zo. Ik voel me goed ellendig, kan ik je vertellen. Ik heb een schuldgevoel van hier tot Tokio." Bouma heeft zijn accounts op sociale media moeten verwijderen door de heftige reacties die hij kreeg.