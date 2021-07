Tahith Chong tekent voor allereerste doelpunt van Manchester United

Zondag, 18 juli 2021 om 14:44 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:50

Tahith Chong heeft zondagmiddag een basisplaats bij Manchester United, dat in vriendschappelijk verband aantreedt tegen het Derby County van manager Wayne Rooney. Het is wellicht de laatste keer dat de Nederlandse aanvaller het shirt van the Red Devils draagt. Chong speelt komend seizoen op huurbasis voor Championship-club Birmingham City, al is daarbij wel afgesproken dat hij een gedeelte van de voorbereiding doorbrengt bij Manchester United. In de achttiende minuut wist de vanaf de linkerkant opererende Chong de score te openen op Pride Park.

Chong zette zelf de aanval op vanaf de rechterkant en na slordig balverlies van Derby kwam de bal opnieuw bij de jonge aanvaller uit Nederland terecht. Hij ging vervolgens alleen op doelman Kelle Roos af, die met een lobje werd verschalkt. Voor de zekerheid schoot Chong de bal van dichtbij keihard in het doel. Roos en de overige spelers van Derby appeleerden nog wel voor hands van de Manchester United-spits, maar de openingstreffer werd desondanks niet geannuleerd.

???? Tahith Chong zdobywca pierwszej bramki dla Manchesteru United w okresie przygotowawczym. ????#kanalangielski #MUFC pic.twitter.com/Qm7VVL8Eno — Hubert Ciebiera (@HubertCiebiera) July 18, 2021

"Manchester United was zo vriendelijk om ons te vertrouwen, waardoor we in staat zijn geweest om zo'n talentvolle speler binnen te halen", zei Birmingham-manager Lee Bowyer vrijdag nog over de huurdeal van Chong. "Het is nu mijn taak om ervoor te zorgen dat hij als een betere speler terugkeert bij Manchester United, en daar heb ik ook alle vertrouwen in. Ik kijk erg uit naar de samenwerking. Hij moet hier nog arriveren, maar ik wil hem heel graag een keer aan het werk zien. Ik denk dat de Championship een mooie uitdaging voor hem is", sprak de keuzeheer van the Blues mooie woorden over Chong.

Chong gaat bij de club uit de Championship samenspelen met het Nederlandse talent Juan Familia-Castillo, die wordt gehuurd van Chelsea. De 21-jarige spits begon het afgelopen seizoen bij Werder Bremen. Zijn verhuurperiode werd eind januari voortijdig afgebroken. Werder Bremen meldde via de clubkanalen bekend dat Chong zelf had gevraagd om een voortijdig vertrek, maar BILD schreef dat Manchester United die wens had uitgesproken. Chong was al enkele weken niet meer in actie gekomen in de Bundesliga. Hij maakte de overstap naar Club Brugge, waarvoor hij tot tien competitieduels kwam.

Chong beschikt bij Manchester United over contract tot de zomer van 2022, met een optie voor een extra jaar. De jeugdinternational van Oranje speelde vijf competitieduels voor de club, verdeeld over de seizoenen 2018/19 en 2019/20. Inclusief optredens in binnenlandse en Europese bekertoernooien kwam hij tot zestien officiële duels. Toen hij in maart 2020 zijn laatste contract op Old Trafford ondertekende, sprak trainer Ole Gunnar Solskjaer zijn tevredenheid uit over de ontwikkeling van het jeugdproduct van Feyenoord. "Tahith werkt iedere dag enorm hard en wordt alsmaar beter. Hij heeft een enorm potentieel. Met zijn leeftijd, kwaliteiten en werklust wacht hem een mooie toekomst bij Manchester United."

Solskjaer kan tegen Derby nog niet beschikken over de EK-gangers Harry Maguire, Luke Shaw, Marcus Rashford en Bruno Fernandes. Daarnaast is Jadon Sancho nog niet definitief overgenomen van Borussia Dortmund. Donny van de Beek, die het EK miste vanwege een liesblessure, is niet opgenomen in de wedstrijdselectie voor het oefenduel van zondagmiddag. Manchester United heeft niet bekendgemaakt of de middenvelder nog kampt met de naweeën van de blessure of dat er een andere reden is voor zijn absentie.