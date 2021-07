Bannis maakt het Slot moeilijk in doelpuntrijk duel met Werder Bremen

Zaterdag, 17 juli 2021 om 14:01 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:02

Feyenoord heeft zaterdag de eerste van twee duels met Werder Bremen niet weten te winnen: 3-3. Naoufal Bannis toonde andermaal zijn vorm in de voorbereiding met twee treffers. Trainer Arne Slot koos tijdens de eerste krachtmeting voor een jonge ploeg en haalde slechts een aantal ervaren spelers bij de groep. Een van hen was Mark Diemers. Slot lijkt daarmee aan te geven dat er voor de middenvelder geen plek is in het elftal van Feyenoord komend seizoen. Feyenoord speelt om 16.00 uur wederom tegen Werder Bremen, dan in De Kuip voor publiek.

Van alle spelers die tijdens de eerste wedstrijd in actie kwamen waren alleen Ofir Marciano, Diemers en João Teixeira de spelers met de nodige ervaring. Verder bestond het elftal van Slot uit spelers die vorig seizoen in de Rotterdamse jeugd speelden en spelers die verhuurd werden. Voor Wouter Burger was wederom een plek in het hart van de defensie weggelegd, zoals hij deze voorbereiding al vaker als centrale verdediger speelde. Burger droeg bovendien de aanvoerdersband.

Het artikel gaat verder onder de video Police break up celebrations as England fans take over Piccadilly Meer videos

Binnen vier minuten was het al raak voor de ploeg van Slot. Lennard Hartjes brak door aan de linkerkant van het veld, behield het overzicht en stelde Bannis in staat om te scoren. De spits kreeg de bal op de rand van de zestien aangespeeld en vond met een fraaie knal de rechterhoek. Amper vijf minuten later was het wederom raak voor de aanvalsleider, toen hij mocht aanleggen vanaf elf meter. Bannis zag zijn eerste inzet nog gekeerd worden, maar was in de rebound alsnog trefzeker: 2-0. Heel lang kon Feyenoord echter niet genieten van de marge van twee, daar Werder na een kwartier spelen terug kwam in de wedstrijd via Ilia Gruev.

Ook na de aansluitingstreffer waren het vooral de Duitsers die zich lieten gelden op Varkenoord. Johannes Eggestein kreeg aan de linkerkant van het strafschopgebied de bal voor de voeten en haalde ineens uit met links voor de gelijkmaker: 2-2. In de tweede helft was diezelfde Eggestein eveneens verantwoordelijk voor de voorsprong. Dit keer stond de aanvaller bij de tweede paal op de juiste plek om een voorzet enigszins fortuinlijk achter doelman Marciano te werken. Het slotakkoord kwam op naam van Feyenoord. Tien minuten voor tijd bediende Diemers Noah Naujoks, waarna laatstgenoemde fraai afrondde met een lobje.

Opstelling Feyenoord: Marciano; Hall (57. Owusu), Burger, El Bouchataoui, Hendriks, Diemers, Teixeira (46. Dermane), Hartjes (46. Naujoks), Conteh (46. Benita), Bannis, Milambo (46. Vente)