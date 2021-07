Galatasaray moet tegen PSV twee spelers missen vanwege corona

Vrijdag, 16 juli 2021 om 22:43 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:45

Galatasaray heeft slecht nieuws gekregen naar aanleiding van de laatste testronde op het coronavirus. Binnen de selectie zijn twee positieve gevallen naar voren gekomen. De twee spelers die getroffen zijn reizen niet met Galatasaray naar Eindhoven, waar de club woensdag aantreedt tegen PSV in de tweede voorronde van de Champions League.

Om privacyredenen meldt de Turkse grootmacht niet om welke twee spelers het gaat. Met Ryan Babel en Ömer Bayram staan twee voetballers met een Nederlands paspoort onder contract bij Galatasaray. De club laat op de eigen website weten dat de betreffende spelers in quarantaine zijn gegaan en dat de club alle protocollen in werking heeft gesteld.

Futbol A Takimimizin Covid-19 test sonuçlari hakkinda pic.twitter.com/FwqNqZVFT3 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 16, 2021

De wedstrijd tussen PSV en Galatasaray begint woensdagavond om 21.00 uur in het Philips Stadion. Zes dagen later volgt de returnwedstrijd in Istanbul. Voor het eerst zullen uitdoelpunten bij een gelijke stand na twee wedstrijden niet dubbel tellen, omdat de UEFA onlangs besloot de regeling af te schaffen.

Galatasaray kent sowieso een rommelige voorbereiding in aanloop naar het tweeluik met PSV. De ploeg van Fatih Terim zou in aanloop naar het treffen met de Eindhovenaren deze week oefenen tegen Olympiacos, maar is onverrichter zaken teruggekeerd naar Istanbul. Reden was gedoe over een PCR-test op het vliegveld van Athene. Op de website schreef de Turkse club zelfs over 'het schenden van de mensenrechten'. "Ondanks het feit dat onze coach Fatih Terim en enkele van onze spelers zich constructief gedroegen en de nodige maatregelen namen, werden ze op een uiterst ongepaste en zelfs arrogante manier behandeld", viel te lezen.