UEFA schaft uitdoelpuntenregel na 56 jaar af in Europese toernooien

Donderdag, 24 juni 2021 om 15:20 • Dominic Mostert • Laatste update: 17:33

De uitdoelpuntenregel is verleden tijd. De UEFA maakt donderdagmiddag bekend dat de regel vanaf het seizoen 2021/22 wordt geschrapt in alle door de Europese voetbalbond georganiseerde competities. Als twee clubs na een tweeluik in een knock-outfase op gelijke hoogte staan, volgt een verlenging en desnoods strafschoppen. Het uitvoerend comité van de UEFA neemt een aanbeveling van het clubcompetitiecomité en het vrouwenvoetbalcomité over om de regel te schrappen.

De regel dat uitdoelpunten dubbel tellen werd in 1965 ingevoerd en was sindsdien van kracht in knock-outwedstrijden. In de onderbouwing van de afschaffing van de regel schrijft de UEFA dat het thuisvoordeel aanzienlijk is verkleind in de afgelopen decennia. Ten opzichte van medio jaren zeventig wordt door thuisspelende ploegen minder gescoord (van gemiddeld 2,02 doelpunt per wedstrijd naar gemiddeld 1,58 doelpunt). Bovendien winnen thuisspelende ploegen minder vaak (van 61 naar 47 procent). De bond concludeert dan ook dat het minder zinvol is geworden om uitspelende ploegen te belonen voor een doelpunt, daar er minder sprake is van thuisvoordeel.

Die tendens kan verschillende verklaringen hebben, aldus de bond. "Betere kwaliteit van het veld, gestandaardiseerde regels over de grootte van het veld, betere stadioninfrastructuur, betere veiligheidsvoorschriften, meer aandacht voor de rol van scheidsrechters (met de recente toevoeging van technologische hulpmiddelen), grootschaligere tv-uitzendingen van wedstrijden, betere reisomstandigheden, een strakkere agenda en wijzigingen aan de competitieformats hebben het voetbal beïnvloed en hebben er allemaal aan bijgedragen dat de scheidslijn tussen uit- en thuiswedstrijden is vervaagd", schrijft de UEFA.

Over de regel werd al geruime tijd gediscussieerd. UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin erkent dat er geen sprake was van unanimiteit, maar dat veel belanghebbenden, waaronder trainers en fans, de regel liever zagen verdwijnen. "De regel heeft nu het tegenovergestelde effect van de oorspronkelijke bedoeling, omdat thuisclubs nu worden ontmoedigd om aan te vallen, zeker in de eerste wedstrijd, omdat ze vrezen dat een tegendoelpunt de tegenstander een cruciaal voordeel biedt. Er is ook kritiek op de oneerlijkheid van het feit dat thuisploeg in de verlenging twee keer moet scoren, als een uitploeg één keer scoort."