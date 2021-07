Ontketende Haller is de grote man in aanloop naar duel met Bayern München

Vrijdag, 16 juli 2021 om 21:24 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:36

Ajax heeft vrijdagavond een zakelijke oefenzege geboekt. Op het Lotto Park nam de ploeg van trainer Erik ten Hag het op tegen RSC Anderlecht, dat met 0-2 verslagen werd. Sébastian Haller was de grote man aan Amsterdamse zijde met twee treffers. De spits tekende al vroeg in de wedstrijd de 0-1 aan en zette tien minuten na de pauze de eindstand op het scorebord. Ajax werkt de volgende vriendschappelijke wedstrijd af op 24 juli in de Allianz Arena, waar Bayern München de tegenstander is.

Ten Hag wijzigde zijn basiself op twee plekken ten opzichte van het gewonnen oefenduel met SC Paderborn 07 (4-1). Remco Pasveer kreeg onder de lat de voorkeur boven Jay Gorter. De oefenmeester hield vast aan dezelfde namen in de achterhoede en voerde ook op het middenveld geen wijzigingen door. In de voorhoede speelde Zakaria Labyad ten faveure van David Neres, die in de eerdere oefenwedstrijden nog basisspeler was maar nu niet bij de wedstrijdselectie zat. Wesley Hoedt, die begin juli overkwam van Southampton, maakte zijn officieuze debuut in het shirt van Anderlecht. Middenvelder Michel Vlap en doelman Bart Verbruggen zaten niet bij de wedstrijdselectie van de ploeg van Vincent Kompany.

Ajax komt al vroeg op 1-0 dankzij Haller ? Volgens Sierd zou het zomaar eens een wedstrijd kunnen worden waarbij een telraam nodig is ??#ZiggoSport #ANDAJA pic.twitter.com/T6ti8ZsySk — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) July 16, 2021

De Amsterdammers begonnen voortvarend aan de ontmoeting, die in de zevende speelminuut al werd opengebroken. Een voorzet vanaf de rechterkant belandde binnen het zestienmetergebied voor de voeten van Dusan Tadic, die na een kapbeweging een afgemeten voorzet bij Haller bezorgde. De spits werd volledig vrijgelaten en knikte van dichtbij de 0-1 tegen de touwen. Acht minuten later kreeg de Ivoriaan een uitstekende mogelijkheid om de voorsprong te verdubbelen. Haller kreeg zijn voet tegen de bal na een voorzet bij de eerste paal van Youri Baas, maar de aanvaller liep de bal naast.

Halverwege de eerste helft kwam ook Mohammed Kudus dicht bij een treffer. De middenvelder kreeg een afvallende bal voor zijn voeten en nam met rechts het doel onder vuur; de lat lag een treffer echter in de weg. Tien minuten na rust werd de marge alsnog verdubbeld. Tadic creëerde op de rand van het zestienmetergebied ruimte voor het schot maar besloot aan de rechterkant Labyad in te spelen. De rechtsbuiten van dienst legde de bal terug op Haller, die ter hoogte van de penaltystip en na een overstapje van Mohamed Kudus de 0-2 binnenschoot.

Na een uur spelen besloot Ten Hag pas de eerste wissels door te voeren. Labyad maakte plaats voor Jurgen Ekkelenkamp, terwijl Kian Fitz-Jim en Ar'Jany Martha het veld betraden ten koste van Kudus en Victor Jensen. De twee laatstgenoemden leken af te druipen met een op het oog lichte blessure. In het restant van de wedstrijd kwam Anderlecht nauwelijks in het spelbeeld voor. Ajax had de volledige controle en speelde het duel uit zonder overmatige krachtinspanningen te leveren. Op 24 juli reizen de Amsterdammers af naar Oostenrijk voor het trainingskamp.

Opstelling Ajax: Pasveer; Mazraoui, Schuurs, Magallán, Baas; Jensen, Kudus, Taylor; Labyad, Haller, Tadic.