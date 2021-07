Nuno Espírito Santo zet Chelsea en City tijdens eerste persconferentie in hemd

Vrijdag, 16 juli 2021 om 18:19

Nuno Espírito Santo heeft vrijdagmiddag zijn eerste persconferentie als manager van Tottenham Hotspur gegeven. De Portugese oefenmeester wijdde een aanzienlijk deel van de spreektijd aan de mogelijke transfer van Harry Kane. Nuno liet in zijn woorden over de aanvoerder van Engeland geen ruimte voor misinterpretatie: “Harry is onze man. Hij is niet te koop”, zo maakte de keuzeheer duidelijk.

De toekomst van Kane was de afgelopen maanden een onderwerp dat veelvuldig ter sprake kwam in de wandelgangen. Zowel Manchester City als Chelsea zou al concrete interesse getoond hebben in de 27-jarige goalgetter. Een bod van circa 117 miljoen euro van de eerstgenoemde club werd in een eerder stadium door the Spurs geweigerd, zo meldde de Daily Mail begin juli. Daarnaast maakte ook Thomas Tuchel zijn interesse in Kane kenbaar. De manager van Chelsea kondigde aan dat hij graag eens 'met Kane zou praten over zijn ideeën over het maken van doelpunten en aanvallen'.

Nuno geeft vrijdag echter te kennen dat een transfer onbespreekbaar is en hij lijkt de geïnteresseerden daarmee definitief buitenspel te zetten. “Harry is onze speler. Het is zinloos om te gaan speculeren. Hij is nu in alle rust aan het herstellen en hij bereidt zich voor op wat komen gaat. Ik kijk uit naar het moment dat hij zich weer bij de groep voegt. Ik heb überhaupt zin om aan de slag te gaan met de spelersgroep.”

“Harry Kane is één van de beste spelers ter wereld”, vervolgt Nuno. “Daar bestaat geen twijfel over. Het belangrijkste is dat Harry nu goed herstelt. Wanneer zich weer bij de groep voegt, dan zal hij zien dat iedereen gedecideerd is om zich te verbeteren: we zijn erg ambitieus. We zijn ambitieuze mensen, we willen het goed doen en we rekenen op Harry”, besluit de oefenmeester van Tottenham, waar Kane nog tot medio 2024 onder contract staat.