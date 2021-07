Screenshots van ‘dikke’ Willian leiden tot hoongelach op internet

Woensdag, 14 juli 2021 om 23:05 • Jeroen van Poppel

Arsenal begon dinsdag aan de voorbereiding op het seizoen met een verrassende nederlaag tegen het Schotse Hibernian (2-1). Het was verre van een goede wedstrijd van the Gunners, maar onderwerp van gesprek onder supporters is vooral Willian. De 32-jarige rechteraanvaller van Arsenal verscheen duidelijk onafgetraind aan de aftrap, zo blijkt uit screenshots uit de wedstrijd.

De beelden van het lichaam van Willian leiden tot hoongelach op Twitter. "Dit levert echt tranen in mijn ogen op", zegt een Arsenal-fan genaamd Tom. "Willian probeert elke manier om Eden Hazard te worden", zo wordt door een ander de vergelijking getrokken met de aanvaller van Real Madrid, die ook weleens op overgewicht is betrapt. "Willian gaat duidelijk snel stoppen met voetbal... Wat is er gebeurd met de ooit zo dodelijke vleugelspits?", vraagt weer een ander zich af.

Willian’s been on the Eden Hazard diet during the off-season ?????? pic.twitter.com/ip0iCvo7xm — Footy Humour (@FootyHumour) July 14, 2021

Willian werd vorig jaar door Arsenal transfervrij ingelijfd. Zijn eerste seizoen bij the Gunners werd verre wat de Braziliaan ervan verwacht zal hebben. Hij scoorde slechts 1 keer in 37 officiële wedstrijden en bereikte geenszins de vorm die hij ooit bij Chelsea had. Arsenal zit in zijn maag met Willian, die nog twee jaar vastligt en een enorm salaris opstrijkt. Eerder was Inter Miami FC in de markt voor de Zuid-Amerikaan, maar de club van David Beckham kon niet voldoen aan zijn salariseisen en haakte af.