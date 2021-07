Manchester City verwijst op nieuw shirt naar legendarische goal Agüero

Manchester City heeft woensdag het nieuwe thuisshirt gepresenteerd voor het seizoen 2021/22. Op het shirt wordt op subtiele wijze verwezen naar het legendarische doelpunt van Sergio Agüero op 13 mei 2012, toen hij na 93 minuten en 20 seconden the Citizens naar de Engelse landstitel schoot. Aan de binnenkant van het shirt staan de cijfers ’93:20’.

Manchester City speelt de thuiswedstrijden in het traditionele lichtblauwe shirt. De verwijzing naar het doelpunt van Agüero is het meest opmerkelijke aan het nieuwe tenue. De Argentijn schoot City 9 jaar geleden op de slotdag van het seizoen tegen Queens Park Rangers naar de eerste Premier League-titel in 44 jaar. Op aangeven van Mario Balotelli schoot hij de winnende 3-2 binnen.

“Dit tenue is een perfect eerbetoon aan een van de mooiste momenten uit de clubgeschiedenis”, zegt voormalig Manchester City-verdediger Micah Richards bij de presentatie van het nieuwe tricot. Agüero zal het shirt zelf niet meer dragen. De aanvaller heeft Manchester City deze transferperiode transfervrij ingeruild voor Barcelona. De club lijkt hem te eren met het shirt, daar in de cijfers ’93:20’ het getal 10 in het blauw is terug te zien. Agüero, die 10 jaar geleden door City werd overgenomen van Atlético Madrid, speelde sinds 2016 met rugnummer 10 in het Etihad Stadium.