‘Als we in de halve finale Oranje hadden uitgeschakeld, had ik extra genoten'

Zaterdag, 10 juli 2021 om 11:16 • Chris Meijer • Laatste update: 11:16

Nederlandse profvoetballers zijn overal ter wereld te vinden; van de illustere Premier League of LaLiga tot aan de allerkleinste competities. Zodoende is er minimaal één Nederlander actief in elk van de 24 landen die aan het EK deelnemen en met hen zoomen we in op de sfeer, de EK-selecties, hun eigen ervaringen en nog veel meer. In aflevering 9 vertelt de in Nederland opgegroeide en woonachtige Engelsman Derry John Murkin over de immense spanning die Engeland momenteel in zijn greep heeft. Voor het eerst sinds 1966 gaan the Three Lions komende zondag tegen Italië weer eens een finale spelen.

Door Chris Meijer

Fysiek is Derry John Murkin deze dagen weliswaar in Nederland, maar met zijn hoofd zit hij aan de andere kant van Het Kanaal. “We hebben het er met die Engelse gasten bij FC Volendam ook wel over gehad: stel we waren nu in Engeland, in Londen. Dit maak je misschien maar één keer in je leven mee. De laatste keer dat we wat wonnen, was in 1966. Het zou werelds zijn als je daar bij kan zijn. Ik heb veel contact met familie, die zeggen ook dat het hele land helemaal gek is van het EK. Het leeft echt, niet normaal”, vertelt Murkin. Iemand die zijn onvervalste Noord-Hollandse tongval hoort, zal hem niet direct voor een Engelsman aanzien.

Murkin werd geboren in Engeland, maar kwam op zijn vierde naar Nederland en groeide daardoor op in Zaandijk. De 21-jarige vleugelverdediger van FC Volendam mag dan het grootste deel van zijn leven in Nederland hebben gewoond, maar een Nederlander voelt hij zich niet. “Ik heb een Engels paspoort, ik voel me echt een Engelsman en geen Nederlander. Omdat ik al lang in Nederland woon, heb ik een verblijfsvergunning kunnen aanvragen”, zei Murkin eerder in een interview met Voetbalzone. In huize Murkin is Engels de voertaal, staat op zondagavond eerder Match of the Day dan het Sportjournaal aan en hangen tijdens het EK dan ook geen oranje vlaggetjes aan de gevel.

Natuurlijk keek Murkin naar de wedstrijden van Oranje op het EK. “Je zag dat Oranje ook kwaliteiten in de ploeg had. Maar als het even niet loopt, heb je spelers nodig die er moeten staan. Bij Nederland stonden die er niet en bij Engeland uiteindelijk wel. Tegen de ploegen die inzakken moet je iemand hebben die wat creëert, dat gebeurde bij Engeland wel en bij Oranje uiteindelijk niet”, vertelt hij. Echt rouwig was Murkin niet toen Oranje in de achtste finale werd geëlimineerd door Tsjechië. “Ik kan er goed mee leven dat niet Nederland, maar Engeland de finale heeft gehaald. Zeker, zeker. Ik heb die jongens een beetje uitgelachen toen Nederland er tegen Tsjechië uit ging. Gelukkig staat Engeland in de finale en Nederland niet.”

De reactie van Murkin op de uitschakeling was een aantal ploeggenoten niet vergeten. FC Volendam belegde afgelopen week een trainingskamp in Doorwerth, dus woensdagavond zat de hele selectie in de hotellobby voor een groot scherm naar Engeland - Denemarken te kijken. “Een aantal jongens was wel voor Denemarken, ja. Naarmate de wedstrijd vorderde, gingen er wel wat jongens naar bed. Maar ik heb de wedstrijd uitgekeken met die andere Engelse jongens (Leon Maloney, Josh Flint en Darius Johnson, red.). Prima resultaat”, lacht Murkin. “We zeiden nog: ‘Dit had de wedstrijd kunnen zijn dat Nederland en Engeland tegen elkaar speelden’. Dat was nog leuker geweest. Als Engeland in de halve finale Nederland had uitgeschakeld, had ik er extra van genoten.”

'Ineens stond ik tegenover Kluivert of De Ligt, dat had je bij de amateurs niet'

Voetbalzone lichtte Derry John Murkin vorig seizoen uit in de Talentscout.

Engeland rekende in de groepsfase af met Kroatië (1-0), Schotland (0-0) en Tsjechië (1-0), waarna in de knock-outfase werd gewonnen van achtereenvolgens Duitsland (2-0), Oekraïne (4-0) en Denemarken (2-1, na verlenging). “Voor het toernooi begon, had ik wel het idee dat Engeland ver zou kunnen komen. De meeste spelers spelen bij een topclub in Engeland. De groepswedstrijden waren alleen best matig. Maar ja, ze gingen wel door zonder tegendoelpunten. Al met al staan ze wel verdiend in de finale, denk ik”, analyseert Murkin. “Ze zijn wat wisselvallig, maar dat ligt ook wel aan de tegenstanders en het geloof binnen het team. Tegen Denemarken liep het wat stroever. Als ze in de finale zo’n pot als tegen Oekraïne op de mat leggen, kunnen ze winnen.”

In Nederland klonk er de afgelopen tijd de nodige kritiek op de spelopvatting van Engeland, van onder meer Pierre van Hooijdonk en René van der Gijp. “Het is niet het mooiste voetbal, ze spelen best verdedigend met twee controleurs”, beaamt Murkin. “Zelf had ik liever Jordan Henderson en Jack Grealish in de basis zien spelen. Henderson is wat meer een box-to-box-middenvelder, ik denk dat je dat wat meer nodig hebt. Rice en Phillips zijn wat meer defensief ingesteld en spelen zijwaarts. Maar ja, dat ben ik. Southgate zet die anderen erop en heeft de finale gehaald, dus ik heb niks te zeggen. Niemand in Engeland hoor je zeggen dat het voetbal niet mooi is. Iedereen is tevreden, omdat we in de finale staan.”

Het project van Bielsa: van grijze muis in de Championship tot EK-revelatie

Voetbalzone publiceerde eerder dit EK een profiel van Kalvin Phillips.

Murkin haalt Raheem Sterling aan als de positieve verrassing aan de zijde van het Engeland tijdens dit EK. De aanvaller van Manchester City was op het toernooi voorlopig goed voor drie doelpunten en een assist. “Natuurlijk wist ik dat hij een goede speler was. Maar als je ziet hoe gevaarlijk hij keer op keer is... Dat is gewoon de gevaarlijkste speler bij Engeland.” Voor veel mensen gold Kalvin Phillips na de eerste groepswedstrijd tegen Kroatië als de verrassing in het elftal van bondscoach Gareth Southgate. “Ik vond Phillips in de eerste wedstrijden heel opvallend, daarom werd hij ook een beetje gehypet. Ik had hem al bij Leeds United zien spelen, dus ik wist wel dat hij een goede speler is. Voor mij was het niet heel verrassend.”

Voor de finale tipt Murkin een andere speler om bij de Engelsen in de gaten te houden. “Mason Mount. Hij is ook een hele goede speler. Als hij tussen de linies aan de bal komt, kan hij altijd iets creëren met een schot of een steekbal. Hij kan een belangrijke speler worden in de finale.” Murkin verwacht dat de beginfase van de finale op Wembley van beide kanten voorzichtig zal zijn. “Maar als er één goal komt of een aantal kansen komen, zal het op en neer gaan. Italië is echt een hardwerkend team, die strijden tot het laatst. Engeland heeft het achterin goed staan, zeker Maguire is in de laatste wedstrijden erg sterk. Hij heeft een stuk of driehonderd ballen weggekopt. Maar Italië creëert makkelijker kansen, denk ik. Al ligt er ook weer niet heel veel ruimte achter de verdediging, door de snelheid van Walker.”

Al weken schalt Football is coming home door de straten van de Engelse steden. De wat arrogante en chauvinistische Engelsen kunnen lang niet overal in Europa op de gunfactor rekenen in aanloop naar de finale. “Het hoort er allemaal bij, dat merk ik als fan van Liverpool ook altijd. Liverpool heeft ook die arrogantie, dus ik ben wel gewend om niet de favoriet van het publiek te zijn”, zo haalt Murkin lachend de schouders op. Ook bij hem begint de spanning langzaam maar zeker tot een kookpunt te stijgen. Komende zondag moet het voor heel Engeland tot een gigantische ontlading komen. “Als je zag hoe tijdens dit toernooi een goal werd gevierd op de tribune.. Ja, werelds. Stel dat ze de finale winnen, dan wordt het pure chaos.”

