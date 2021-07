Bas Nijhuis pakt uit en vraagt vriendin live voor de camera's ten huwelijk

Donderdag, 8 juli 2021 om 18:18 • Laatste update: 18:29

Bas Nijhuis heeft donderdagmiddag live in de uitzending van Veronica Inside op Radio Veronica zijn vriendin Chantal Koebrugge ten huwelijk gevraagd. De 44-jarige scheidsrechter lokte zijn vriendin per helikopter naar de radiostudio, in de tuin van Slot Zeist, en ging daar op één knie. Koebrugge zei 'ja'.

Vanuit de studio keken presentator Wilfred Genee, sidekick Niels van Baarlen en nieuwslezers Florentien van der Meulen live naar het huwelijksaanzoek. Ze zagen de vriendin van Nijhuis aankomen per helikopter, waarna Nijhuis haar toesprak: "Ik weet: je houdt hier helemaal niet van. Je vindt het echt verschrikkelijk. Maar anders kreeg ik je nooit mee hiernaartoe. Ik ben stapelgek op je en daarom wil ik je ook vragen: wil je met me trouwen?" Koebrugge reageerde zonder aarzeling: "Ja."

Het huwelijksaanzoek was voor Koebrugge vermoedelijk geen grote verrassing. Eerder deze zomer zei Genee in een uitzending van Veronica Inside al dat hij via WhatsApp contact had met Koebrugge over een huwelijk. "Ze wil graag. Maar het moet wel van harte zijn. Wij mogen het niet te veel pushen, het moet vanuit jouw hart komen, heeft ze gezegd." Nijhuis is tijdens het EK dagelijks te horen als sidekick van presentator Wilfred Genee in het radioprogramma,

Beelden: Radio Veronica – Veronica Inside