KNVB staat komend seizoen wederom vijf wissels toe in betaald voetbal

Dinsdag, 6 juli 2021 om 13:25 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:31

Clubs in het Nederlands betaalde voetbal mogen komend seizoen per wedstrijd wederom vijf wissels doorvoeren, zo meldt de KNVB dinsdag. De regel geldt onder meer voor de Eredivisie, de Keuken Kampioen Divisie, de TOTO KNVB Beker en de Pure Energie Eredivisie Vrouwen. Met dit besluit gaat het bestuur betaald voetbal van de KNVB opnieuw mee met de tijdelijke wijziging van de spelregels door de internationale spelregelcommissie (IFAB) om spelers tijdens het drukke voetbalseizoen te ontlasten.

De IFAB voerde deze tijdelijke wijziging vorig jaar in eerste instantie door om de gezondheid van spelers, die het seizoen 2019/20 vanwege de coronapandemie uit moesten spelen, te waarborgen. Vanwege de warme weersomstandigheden en de vele wedstrijden kort op elkaar besloot de IFAB om teams de mogelijkheid te bieden om vijf wissels toe te passen. Doordat er nog veel onzekerheid bestaat over het verloop van het coronavirus en de gevolgen voor de competities, heeft de KNVB besloten de regel ook komend seizoen te blijven hanteren.

De speeldagenkalender laat zien dat er komend seizoen slechts één vrije midweek is in het najaar en één in het voorjaar. De KNVB meldt dat zo´n tien andere landen eveneens hebben besloten om clubs vijf keer te laten wisselen. Om te voorkomen dat het spel te vaak stilligt, moeten de vijf wissels worden doorgevoerd tijdens maximaal drie wisselmomenten. Naast de drie wisselmomenten mag er ook tijdens de rust worden gewisseld. Bij een eventuele verlenging mag ieder team een extra wissel toepassen, ook als een team al vijf keer gewisseld heeft.

Naast bovengenoemde regel vond er in de tweede helft van het afgelopen seizoen in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie een pilot plaats die teams in staat moest stellen om een extra wissel toe te passen als bij een speler het vermoeden bestond van een hersenschudding. Binnenkort wordt duidelijk of deze pilot een vervolg krijgt in zowel het betaald voetbal als het amateurvoetbal, meldt de KNVB.