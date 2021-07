Gattuso legt schuld bij Tottenham-fans neer: ‘Erg gevaarlijk en erg onderschat’

Alles leek in kannen en kruiken een kleine maand geleden. Gennaro Gattuso zou de nieuwe hoofdtrainer van Fiorentina worden. Totdat de club na 23 dagen besloot om toch niet verder te gaan met de Italiaanse oefenmeester. De reden voor het razendsnelle vertrek was het verschil in inzicht op transfergebied tussen Gattuso en zijn zaakwaarnemer Jorge Mendes enerzijds en de clubleiding anderzijds. Ook onderhandelingen met Tottenham Hotspur leverden vervolgens niks op. Gattuso voelt zich nu genoodzaakt om zijn kant van het verhaal te doen.

De spanningen tussen Gattuso en de clubleiding van Fiorentina ontstonden toen de oud-middenvelder Nico Gonzalez (Barcelona) en Sérgio Oliveira (FC Porto) wilde binnenhalen, spelers die vertegenwoordigd worden door zijn eigen zaakwaarnemer Mendes. Daar stemden de beleidsbepalers bij Fiorentina niet in mee. "Ik kan er niet te veel over zeggen, maar ik kan wel zeggen dat ik in de acht jaar dat ik trainer ben nog nooit een assist van Mendes heb gekregen", doet Gattuso zijn verhaal bij La Repubblica. "Hij heeft mij ook nog nooit een speler opgedrongen. Niet één keer. André Silva bij AC Milan en Faouzi Ghoulam bij Napoli waren er al toen ik kwam."

Desondanks werd Gattuso na drie weken de deur gewezen. Niet veel later dook zijn naam op bij Tottenham Hotspur, waar hij een van de topkandidaten was na het afhaken van Paulo Fonseca. Maar ook in Noord-Londen kwam het niet tot een samenwerking. Racistische uitspraken uit het verleden zouden daaraan ten grondslag hebben gelegen. Voorzitter Daniel Levy besloot de stekker uit de onderhandelingen te trekken na een opstand van supporters van Tottenham op sociale media na eerdere opmerkingen van Gattuso over racisme, vrouwen in het voetbal en homofobie.

Gattuso liet zich als aanvoerder van AC Milan in 2011 helemaal gaan toen Tottenham Hotspur in de Champions League met 0-1 te sterk bleek. De voormalig middenvelder richtte zijn woede tot Joe Jordan, toenmalig assistent-trainer van Harry Redknapp bij Tottenham. Gattuso greep Jordan na afloop van de wedstrijd bij zijn keel, duwde de Schotse oefenmeester weg en gaf hem een kopstoot. Het leverde hem een schorsing van vier wedstrijden op, waarna hij al snel zijn excuses aanbood. "Ik verloor mijn hoofd, ik deed dingen die ik niet had moeten doen en daar neem ik mijn verantwoordelijkheid voor", zei Gattuso daar in 2011 over.

Joe Jordan (links) wordt in 2011 bij zijn keel gegrepen als hij een aanvaring heeft met Gennaro Gattuso.

Dat hij racistische uitlatingen zou hebben gedaan, ontkent hij. "Ik ben niet racistisch, noch seksistisch, noch homofoob", vervolgt Gattuso zijn verdediging. "Mijn oude verklaringen zijn verkeerd weergegeven. Waarom vraag je mijn voormalig teamgenoten en de spelers die ik heb gecoacht niet naar mijn relatie met hen? Toetsenbordhaat is erg gevaarlijk en erg onderschat. Ik ben een publiek figuur en ik heb de kracht om op laster te reageren, maar niet iedereen kan daartegen. Er zijn mensen die zich op grond van zulke beschuldigingen van het leven beroven. Het is een heel serieus probleem. Verder verspil ik er liever niet te veel tijd en energie aan."