Chris Woerts: ‘SC Heerenveen ontvangt schriftelijk bod op Joey Veerman’

Maandag, 5 juli 2021 om 23:52 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:55

Hellas Verona heeft zich officieel gemeld bij sc Heerenveen voor Joey Veerman, zo weet Chris Woerts maandagavond te melden. De sportmarketeer vertelt tijdens De Oranjezomer van SBS6 dat de Italianen een schriftelijk bod van vijf miljoen euro plus een hoog doorverkooppercentage hebben gedaan, maar de Friezen houden de boot vooralsnog af. Ook bevestigt Woerts de interesse van Feyenoord, al hebben de Rotterdammers nog geen concreet bod ingediend.

“Hellas Verona heeft zich officieel bij sc Heerenveen gemeld en ze hebben ook een schriftelijk bod uitgebracht”, vertelt Woerts, die door presentator Wilfred Genee gevraagd wordt naar de ontwikkelingen rondom Veerman. “Toch wil Heerenveen nog niet toehappen, want zij denken aan een bedrag van meer dan tien miljoen euro. Verona denkt daarentegen aan een bedrag van vijf miljoen euro en een groot doorverkooppercentage. Dat is een beetje de markt nu. Er is weinig geld in de markt en veel spelers worden getransfereerd met ‘doorverkoop’, maar Heerenveen houdt vooralsnog vast aan tien miljoen euro ‘plus’.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Ze hebben een analyse gemaakt van Joey, waarbij ze hebben gekeken naar zijn kwaliteiten en de manier waarop hij het beste tot zijn recht komt”, vervolgt Woerts. “Er zijn allemaal data-analisten die dat werk verricht hebben. Die analisten hebben dus zes Europese clubs eruitgefilterd waar zijn kwaliteiten het beste tot uiting kunnen komen. Verona is één van die zes clubs, maar Feyenoord bijvoorbeeld ook. Feyenoord is misschien veel logischer, maar Feyenoord heeft nu nog geen geld. Ze hebben wel geïnformeerd naar hem, maar ze zijn nog niet concreet geworden. PSV heeft ook geïnformeerd bij Heerenveen, maar zij hebben lachend de telefoon neergelegd toen ze het bedrag van tien miljoen ‘plus’ aanhoorden.”

De marketeer verzekert dat Verona serieus is, maar hij verwacht niet dat de club meer dan zes miljoen euro zal bieden. Nordin Amrabat, te gast in het programma, denkt niet dat Verona voor Veerman de beste optie is. “Verona is nog wel grappig, want daar moet hij gaan concurreren met Miguel Veloso, de aanvoerder. Als het waar is, dan denk ik niet dat ze veel meer gaan bieden. Daar kan hij beter niet naartoe”, vindt Amrabat. Woerts verzekert overigens wel dat Veerman zelf graag de stap naar Italië zou willen maken. “Veerman is er zelf heel enthousiast over, maar Heerenveen is minder enthousiast. Zij hopen natuurlijk nog extra aan hem te verdienen. Feyenoord zou eigenlijk de meest logische keuze zijn, want dat is een mooie tussenstap voordat hij naar het buitenland gaat”, aldus Woerts.

Eerder op de dag trad Feyenoord Transfermarkt met het nieuws naar buiten dat Feyenoord van plan is om binnenkort met de middenvelder om tafel te gaan. “Feyenoord hoopt nog altijd op de handtekening van Joey Veerman. De club gaat deze zomer de gesprekken heropenen met zijn management. Er is nog niks zeker: Feyenoord zal eerst geld in het laatje moeten krijgen”, zo berichtte de nieuwssite via een Instagram Story.

Woerts vermoedt dat er mogelijk wel geld aankomt voor Feyenoord, dat kan besparen op salariskosten door het verkopen van onder meer Steven Berghuis en Nicolai Jörgensen. Daarnaast kunnen de Rotterdammers mogelijk ook nog rekenen om een financiële injectie van lokale investeerders, vertelt Woerts. “Afgelopen zaterdag heeft Feyenoord wel gesproken met de investeerders over een bedrag van tachtig miljoen euro. Die investeerders willen echter eerst dat er een zestal spelers verkocht wordt. Je kunt wel een speler kopen, maar je hebt ook nog salarislasten die je moet vrijspelen”, besluit de marketeer.