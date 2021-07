Oefenduels Eredivisie: NEC vandaag voor het eerst in actie

Donderdag, 1 juli 2021 om 13:55 • Yanick Vos • Laatste update: 13:48

In de voorbereiding op het nieuwe seizoen werken alle Eredivisie-clubs een oefenprogramma af. In dit artikel kun je het wedstrijdschema, de resultaten en de doelpuntenmakers van alle clubs in de Eredivisie in de zomermaanden op je gemak teruglezen. De eerste speelronde van het nieuwe Eredivisie-seizoen 2021/22 staat op het programma voor het weekend van 13, 14 en 15 augustus.

AJAX

Ajax - Koninklijke HFC (3 juli)

Quick’20 - Ajax (6 juli)

SC Paderborn 07 (Dui) - Ajax (10 juli)

Anderlecht (Bel) - Ajax (16 juli)

Bayern München (Dui) - Ajax (24 juli)

AZ

AZ - NEC (3 juli)

AZ - TOP Oss (7 juli)

Racing Genk (Bel) - AZ (14 juli)

RB Leipzig (Dui) - AZ (17 juli)

AZ - OFI Kreta (Gri) (28 juli)

AZ - Real Sociedad (Spa) (31 juli)

FC GRONINGEN

Pelikaan-S - FC Groningen (3 juli)

SC Verl (Dui) - FC Groningen (16 juli)

VfL Osnabrück (Dui) - FC Groningen (17 juli)

FC Groningen - FC Volendam (23 juli)

FC Groningen - sc Heerenveen (23 juli)

Borussia Mönchengladbach (Dui) - FC Groningen (31 juli)

FC TWENTE

Sparta Enschede - FC Twente (3 juli)

HSC’21 - FC Twente (6 juli)

SC Cambuur - FC Twente (10 juli)

Arminia Bielefeld (Dui) - FC Twente (31 juli)

FC UTRECHT

FC Utrecht - KV Mechelen (Bel) 7-2 (30 juni)

Dalmau (2x), Sylla, Ramselaar, Balk, Kerk, eigen doelpunt

Royal Antwerp (Bel) - FC Utrecht (3 juli)

KAA Gent (Bel) - FC Utrecht (9 juli)

Club Brugge (Bel) - FC Utrecht (13 juli)

Beerschot (Bel) - FC Utrecht (14 juli)

Zulte Waregem (Bel) - FC Utrecht (17 juli)

FC Utrecht - Volos (Gri) (24 juli)

Bayer Leverkusen (Dui) - FC Utrecht (28 juli)

FEYENOORD

Feyenoord - AA Gent (Bel) 1-1 (26 juni)

Bannis

Feyenoord - AEK Athene (Gri) (3 juli)

Feyenoord - Werder Bremen (Dui) (17 juli)

Feyenoord - PAOK (Gri) (25 juli)

Feyenoord - ADO Den Haag (1 augustus)

FORTUNA SITTARD

Fortuna Sittard - MVV Maastricht (10 juli)

Beerschot (Bel) - Fortuna Sittard (17 juli)

OFI Kreta (Gri) - Fortuna Sittard (21 juli)

FC Dordrecht - Fortuna Sittard (1 augustus)

GO AHEAD EAGLES

Go Ahead Eagles - RKC Waalwijk (3 juli)

Heracles Almelo - Go Ahead Eagles (10 juli)

Go Ahead Eagles - Vitesse (23 juli)

Jong FC Utrecht - Go Ahead Eagles (24 juli)

Sparta Nijkerk - Go Ahead Eagles (31 juli)

Go Ahead Eagles - Willem II (31 juli)

HERACLES ALMELO

Heracles Almelo - Sparta Rotterdam (2 juli)

Heracles Almelo - Go Ahead Eagles (10 juli)

Heracles Almelo - SV Rödinghausen (Dui) (15 juli)

FC Volendam - Heracles Almelo (16 juli)

Telstar - Heracles Almelo (20 juli)

Heracles Almelo - NEC (24 juli)

FC Emmen - Heracles Almelo (25 juli)

Heracles Almelo - RKC Waalwijk (30 juli)

Heracles Almelo - De Graafschap (31 juli)

Heracles Almelo - HSC’21 (4 augustus)

Heracles Almelo - PEC Zwolle (7 augustus)

NEC

SC NEC - NEC (1 juli)

AZ - NEC (3 juli)

AFC - NEC (10 juli)

TOP Oss - NEC (14 juli)

NEC - RKC Waalwijk (17 juli)

Heracles Almelo - NEC (24 juli)

NEC - OFI Kreta (Gri) (31 juli)

PEC ZWOLLE

PEC Zwolle - Borussia Dortmund O23 1-1 (Dui)

Paal

FC St. Pauli (Dui) - PEC Zwolle (3 juli)

PEC Zwolle - FC Volendam (8 juli)

PEC Zwolle - Helmond Sport (20 juli)

PEC Zwolle - SC Cambuur (24 juli)

PEC Zwolle –- sc Heerenveen (31 juli)

Heracles Almelo - PEC Zwolle (7 augustus)

PSV

PSV - RWD Molenbeek (Bel) (3 juli)

Delbrücker (Dui) - PSV (7 juli)

VfL Osnabrück (Dui) - PSV (10 juli)

PSV - PAOK (Gri) (14 juli)

RKC WAALWIJK

Go Ahead Eagles - RKC Waalwijk (3 juli)

NEC - RKC Waalwijk (17 juli)

Roda JC Kerkrade - RKC Waalwijk (23 juli)

Heracles Almelo - RKC Waalwijk (30 juli)

SC Cambuur

SC Cambuur - FC Twente (10 juli)

SC Cambuur - FC Dordrecht (13 juli)

PEC Zwolle - SC Cambuur (24 juli)

SC Cambuur - FC Emmen (30 juli)

SC HEERENVEEN

sc Heerenveen - Jong FC Utrecht (3 juli)

KV Kortrijk (Bel) - sc Heerenveen (10 juli)

Maccabi Tel Aviv (Isr) - sc Heerenveen (13 juli)

sc Heerenveen - TOP Oss (17 juli)

FC Groningen - sc Heerenveen (23 juli)

PEC Zwolle - sc Heerenveen (31 juli)

SPARTA ROTTERDAM

Heracles Almelo - Sparta Rotterdam (2 juli)

AA Gent (Bel) - Sparta Rotterdam (9 juli)

Telstar - Sparta Rotterdam (13 juli)

Sparta Rotterdam - NAC Breda (23 juli)

Excelsior - Sparta Rotterdam (31 juli)

Willem II - Sparta Rotterdam (7 augustus)

VITESSE

Vitesse - AEK Athene (Gri) 1-3 (30 juni)

Oroz

Vitesse - Lokomotiva Zagreb (Kro) (2 juli)

Vitesse - FC Nordsjaelland (Den) (6 juli)

Vitesse - OFI Kreta (Gri) (13 juli)

Schalke 04 (Dui) - Vitesse (16 juli)

Go Ahead Eagles - Vitesse (23 juli)

VfL Bochum (Dui) - Vitesse (29 juli)

WILLEM II

Willem II - Willem II (amateurs) (3 juli)

Diessense selectie - Willem II (6 juli)

Quick Boys - Willem II (10 juli)

Willem II - Excelsior (17 juli)

Willem II - Lierse SK (Bel) (24 juli)

Go Ahead Eagles - Willem II (31 juli)

Willem II - Sparta Rotterdam (7 augustus)